技高師擬群介聘 教團憂專業不合

教育部規畫自一一六學年、明年八月起，開放公立技高試辦「部分子群教師介聘」，如同樣位於機械群中的機械科、模具科教師可互相介聘、任教。但全國教師工會總聯合會指出，恐有教師專業不合的問題，呼籲納入各界意見審慎考量。

全教總高中職主委巫彰玫表示，介聘是方便教師流動、提升教師運用彈性，過去技高老師介聘都是科對科，教育部如今則是規畫辦理「群」介聘，但同一子群中，各科間專業相似度僅七、八成，換句話說，可能因專業不一致，影響學生受教權。

一○八課綱之下，技高總共分六大類、十五群專業群。全教總副理事長張瓊方表示，教育部依照課程相似度以及統測、證照檢定考科雷同劃分，同屬機械群的機械科、模具科教師，商管群的商業經營科、不動產管理科、流通管理科等，可互相介聘。然而，機械科老師若介聘到模具科，卻可能會碰上不會開模等問題。

張瓊方批評，若發生教學專業不合的情況，教育部卻只說請學校審慎考量以及請介聘教師後續增能，或請科內教師們協調，屆時專業不合將只能教共同科，「難道其他老師活該幫忙承接？」呼籲教育部，政策應該周延，不能什麼都丟給學校。

對此，教育部國教署表示，一一六學年先維持以「科」為單位辦理介聘，完竣後再增列「子群」試辦，不影響教師介聘權益，各校仍得審酌課程發展並經教評會審議是否增列「子群」介聘。