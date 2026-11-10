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台南應用科大視傳系4項作品 獲「紅點品牌暨傳達設計獎」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科大視傳系4項作品獲「紅點品牌暨傳達設計獎」師生赴德領獎。圖／視傳系提供
台南應用科大視傳系4項作品獲「紅點品牌暨傳達設計獎」師生赴德領獎。圖／視傳系提供

台南應用科大視覺傳達設計系參加2026年德國紅點設計獎，獲4項「紅點品牌暨傳達設計獎」。校方表示，師生代表正在德國柏林參與頒獎典禮，與全球設計師及創意工作者共同見證榮耀時刻。

獲獎作品橫跨品牌識別、包裝、使用者體驗與插畫。「南瀛港痕」從台灣西南沿海消失港口出發，將地方歷史轉化為當代品牌視覺。

作品「裡麵有風」取材台灣颱風天與泡麵的生活記憶，以傾斜結構與動態視覺打造鮮明包裝。「魚韻鎏轉」結合魚類生態、轉盤動畫與互動體驗，創造兼具知識與趣味的設計。

「繡光」則源自大學社會責任實踐USR計畫「消失的針線－刺繡技藝傳承與記憶延伸」，以台南府城刺繡文化為核心，透過場域踏查、工藝學習與設計轉譯，發展為結合繪本、傳統工藝與數位媒介的創作，讓地方文化與傳統技藝以新的形式延續，也將USR的在地實踐成果帶上國際設計舞台。

視傳系表示，赴德領獎也化身為「移動的設計課堂」。師生走訪德紹包浩斯與柏林重要設計及歷史場域，從現代設計發展、城市文化到公共空間，「將國際競賽的榮耀進一步轉化為現場學習與設計思考。」

視傳系說，獎項不只肯定作品成果，更讓學生看見自身創作與世界設計對話的可能。將持續從台灣文化與生活經驗出發，透過USR場域實踐、國際交流與實務創作，培養具在地觀點、社會關懷與國際視野的新世代設計人才。

台南應用科大視傳系4項作品獲「紅點品牌暨傳達設計獎」師生赴德領獎。圖／視傳系提供
台南應用科大視傳系4項作品獲「紅點品牌暨傳達設計獎」師生赴德領獎。圖／視傳系提供

台南應用科大視傳系4項作品獲「紅點品牌暨傳達設計獎」師生赴德領獎。圖／視傳系提供
台南應用科大視傳系4項作品獲「紅點品牌暨傳達設計獎」師生赴德領獎。圖／視傳系提供

台南應用科大視傳系4項作品獲「紅點品牌暨傳達設計獎」師生赴德領獎。圖／視傳系提供
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台南應用科大視傳系4項作品獲「紅點品牌暨傳達設計獎」師生赴德領獎。圖／視傳系提供
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