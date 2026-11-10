開放技高教師「群介聘」惹議 教育部回應了

教育部規劃自116學年、明年八月起，開放公立技術型高中試辦「部分子群教師介聘」，但教師團體質疑，此舉恐有教師專業不合的問題。教育部稍早則表示，116學年會先維持科介聘，辦理完畢後才增加試辦群介聘；各校仍可審酌課程發展並經過教評會審議，看是否增列群介聘。

全教總今天召開記者會表示，教育部依照課程相似度以及統測、證照檢定考科雷同劃分，嘗試讓同一個群專長內的科別教師介聘互通，依照教育部子群教師介聘建議表，同屬機械群的機械科、模具科教師可互相介聘；商管群的商業經營科、不動產管理科、流通管理科亦同

但全教總也指出，此舉可能發生專業度不合的問題，教育部卻只說請學校審慎考量介聘以及請介聘教師後續增能，或請科內教師們協調。政策應該周延，不能什麼都丟回學校。

教育部國教署則回應，116學年度先維持現行以「科」為單位辦理介聘，完竣後再增列「子群」試辦，不影響教師現行介聘權益。各校仍得審酌課程發展並經教評會審議是否參加增列「子群」介聘。教育部也將於今年12月起，辦理4場次介聘作業說明會。

國教署也說，此舉是考量到近年師資不易覓得，以及教師證自108學年起改發放「群證」，因此於114年底，就研議部分群科以「子群」為單位調動，以提升教師申請介聘權益。

國教署也說，研議過程邀集教學現場代表、群科中心與專家學者召開7場研商會議，就「專業及實習課程」、「技能領域」、「技能檢定」、「教師專長認證」等面向，整併同群專業以及實習課程內容相近者，作為以子群為單位申請介聘。另，115學年公立高級中等學校教師介聘小組第4次會議提案討論，會中也有教師團體代表參與，經會議決議，於116學年度試辦。