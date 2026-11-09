嶺東科大214名境外新生入學 多元文化點亮國際校園

為深化國際化教育，營造多元共融的校園環境，嶺東科技大學本學期共有214名境外新生入學，全校境外生總數達510人，包含外國學生、僑生及香港學生，校方今日舉辦境外新生始業式，印尼籍學長姐用歌舞表演歡迎新生，為校園注入豐富的文化色彩與國際活力。

嶺東科技大學校長陳仁龍表示，國際化不只是境外學生人數的增加，更重要的是透過不同文化背景學生的互動與交流，培養尊重多元、理解差異及跨文化溝通的能力。嶺東科大將持續拓展國際交流與合作，提供境外學生優質的學習環境及多元發展機會，讓學生在專業學習之外，也能開拓國際視野，培養接軌全球的競爭力。

為協助境外新生儘速適應在台生活，學校特別整合校內外資源，安排多項實用宣導。由校內諮商中心介紹心理諮商及生活適應輔導資源，協助學生面對異地求學可能遇到的文化差異與生活壓力；另邀請內政部移民署台中市第一服務站說明居留簽證、工作許可及相關法規，並由警察局進行交通安全、防詐騙及打工陷阱宣導，提升境外生在台生活的法治觀念與自我保護意識。

嶺東科大國際事務處處長陳建成表示，境外學生遠離家鄉來台求學，除了課業學習，更需要生活適應與行政協助，將持續扮演境外生與學校之間的重要橋梁，透過入學輔導、生活關懷、法規宣導及跨單位合作，協助學生解決求學期間各項需求。