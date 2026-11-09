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首位技職出身 高科大前副校長謝淑玲接任大考中心主任 拋三大工作方向

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
大學入學考試中心今天舉行主任交接典禮。圖右為大考中心新主任謝淑玲、圖中為台大校長陳文章、圖左為大考中心代理主任黃璀娟。記者柯美儀／攝影
大學入學考試中心今天舉行主任交接典禮。圖右為大考中心新主任謝淑玲、圖中為台大校長陳文章、圖左為大考中心代理主任黃璀娟。記者柯美儀／攝影

大學入學考試中心前主任張新仁任期屆滿，由國立高雄科技大學前副校長謝淑玲接任，今天舉行交接典禮。謝淑玲表示，未來將強化科技應用、建立透明溝通機制，並完善突發狀況應變SOP，確保各項考試安全順利進行。

謝淑玲為國立高雄科技大學水產食品科學系特聘教授，取得台灣大學漁業科學研究所博士學位，專長包括食品檢驗分析、保健食品及營養生化等，曾任輔英科技大學、國立高雄海洋科技大學及高科大教職，歷任高科大副教務長、教務長及副校長，並因長期深耕水產食品科學、推動專題式學習及食漁教育，獲得第15屆師鐸獎肯定。

過去大考中心主任多來自一般大學及學術研究機構，謝淑玲20多年教職生涯都在科技大學體系，堪稱近年首位科大出身的大考中心主任。

謝淑玲表示，面對教育環境快速變化，以及科技發展和極端氣候帶來的挑戰，未來將朝三個方向努力。首先是審慎因應AI及新科技帶來的挑戰，她指出，智慧眼鏡等新型科技工具的出現，考驗考試防弊機制，但她也相信科技的發展，能讓數據分析及相關研究更加精進，期盼將研究成果落實於教學現場，讓考招制度運作更加順暢。

其次是建立更開放、透明的溝通機制，增進彼此理解。謝淑玲說，對內希望健全財務制度、建立相關激勵政策，讓同仁在良好的工作環境中獲得支持；對外則希望加強與大學、高中、家長及學生溝通，真誠了解社會各界對大考中心的疑慮，並積極回應。

第三是發揮組織韌性，提升突發狀況應變能力。謝淑玲說，面對地震、暴雨、外部電力供應中斷等極端氣候及突發事件，都考驗大考中心的應變能力，未來希望建立完整的SOP，確保無論遇到何種情況，都能維持考試安全。

大考中心董事長、台大校長陳文章致詞時表示，大考中心肩負全國高中生升大學的重要任務，從高中英語聽力測驗、學測、特殊選才到繁星推薦，都必須負責試題準備、試卷印製及考場安排，確保各項考試順利進行。此外，隨著電子科技快速發展，也出現利用智慧型工具作弊的問題，「大考中心與過去已經不太一樣，主任要十八般武藝樣樣精通，非常艱難」。

陳文章說，謝淑玲在高科大任職期間表現優異，今年也獲得第15屆師鐸獎肯定，在各方面都有良好表現，如今願意接下大考中心主任一職，肩負重任。

教育部次長朱俊彰表示，謝淑玲長期在由三校整併的高科大任職，熟悉協調與溝通工作，面臨許多不同挑戰，相信她都能妥善處理、游刃有餘。大考中心代理主任黃璀娟則感謝謝淑玲接任主任一職，帶領團隊持續向前。

大考中心新主任謝淑玲表示，未來將審慎因應AI新科技帶來的挑戰、建立透明溝通機制，並完善突發狀況應變SOP，確保各項考試安全順利進行。記者柯美儀／攝影
大考中心新主任謝淑玲表示，未來將審慎因應AI新科技帶來的挑戰、建立透明溝通機制，並完善突發狀況應變SOP，確保各項考試安全順利進行。記者柯美儀／攝影

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