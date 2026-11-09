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弘光科大食科系3項全國大賽亮眼 烘焙王奪冠、藝術麵包與甜點獲多金

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
大一學生簡于傑以活靈活現的鍾馗造型，榮獲「2026 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」藝術麵包展示金牌。圖／弘光科大提供
大一學生簡于傑以活靈活現的鍾馗造型，榮獲「2026 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」藝術麵包展示金牌。圖／弘光科大提供

弘光科技大學食品科技系學生近來一連在國內三場重大賽事斬獲佳績。大三學生吳巧玲克服賽場設備限制，勇奪「全國2026烘焙王多元技藝競賽」冠軍；大一學生簡于傑以活靈活現的鍾馗造型，榮獲「2026 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」藝術麵包展示金牌；大一學生芮淯棋、大二學生彭昱豪與彭冠豪，以及大四學生陳鈺臻，也分別奪下「2026台南美食之都世界餐飲藝術挑戰賽」4項比賽項目金牌。

「全國2026烘焙王多元技藝競賽」採現場動態競賽形式，進入決賽的10名選手必須在6小時內完成2顆六吋裝飾大蛋糕、20顆歐式麵包與30份常溫伴手禮。談及奪冠致勝關鍵，吳巧玲表示，自己從暑假就開始練習準備這項比賽，並將完賽時間練到5小時左右；然而到了賽場才發現，主辦單位讓所有選手共用一台冷凍冰箱，頻繁開關導致溫度難以控制。她隨即機敏調整巧克力溫度，使蛋糕順利淋面覆裹，同時考慮到口感亦列入評分，特別將豆沙打軟擠花作為裝飾，豐富了口感與風味層次。

簡于傑榮獲「2026 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」，藝術麵包展示金牌的作品高達 120 公分，充分展現驅魔真君鍾馗降妖伏魔的唯妙唯肖動態。簡于傑分享，自己在設計與組裝作品時，特別注意左右動作及肢體姿態的協調搭配，並用心刻畫帽子、服飾與各項裝飾細節，對於能一舉斬獲金牌佳績，感到喜出望外。

同樣是大一學生的芮淯棋，摘下「2026台南美食之都世界餐飲藝術挑戰賽」糖霜餅乾組金牌，更勇奪全場第二高分的殊榮。芮淯棋指出，為了展現台南美食之都的在地特色，她特別選用台南復古花磚與廟宇飾物劍獅作為餅乾圖樣。由於在微小的餅乾上塑造劍獅立體造型是整件作品中最困難的關卡，她反覆嘗試製作超過10次以上，才終於呈現出最完美的視覺效果。

弘光<a href='/search/tagging/2/科大' rel='科大' data-rel='/2/127186' class='tag'><strong>科大</strong></a>學生榮獲「2026台南美食之都世界餐飲藝術挑戰賽」4 金、5 銀、4 銅的佳績。圖／弘光科大提供
弘光科大學生榮獲「2026台南美食之都世界餐飲藝術挑戰賽」4 金、5 銀、4 銅的佳績。圖／弘光科大提供

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