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停招、捐8億元校地資產 高雄高英工商3年後轉型長照園區

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高英工商將轉型「高英樂齡健康園區」，高英工商董事長陳德松（右）昨天與門諾基金會董事長周朝國（左）簽訂合作備忘錄。記者徐白櫻／攝影
高英工商將轉型「高英樂齡健康園區」，高英工商董事長陳德松（右）昨天與門諾基金會董事長周朝國（左）簽訂合作備忘錄。記者徐白櫻／攝影

不敵少子化，高雄私立高英工商去年宣布停招，最後兩百名學生明年畢業後，校舍將閒置，校方昨與門諾基金會簽訂合作備忘錄，將市值八億元的校舍與設備資產捐給基金會，預計三年後轉型「樂齡健康園區」，兼具長照基地與職訓中心，開創校園公益活化模式。

高英工商創校至今五十七年，於一一四學年度停招，校方決議轉型樂齡健康園區，昨由董事長陳德松與門諾基金會董事長周朝國簽訂合作備忘錄，國策顧問林逸民及門諾醫院前董事長陳永興醫師等人到場見證。

「我們沒有資遣任何老師，兩年半多花一億元。」陳德松表示，他是高英首屆畢業生，學校數十年辦學績效受肯定，但以前台灣新生兒一年逾四十萬人，今年新生兒可能無法跨過十萬人，「校方非常努力、卻也無奈」。一年多來很多單位接洽商業用途，不過學校決定延續社會公益及教育理念，交給門諾醫院打造兼具技職訓練的長照機構。

門諾基金會董事長周朝國說，門諾擁有台南銀髮悠活園區規畫經驗，未來高英將規畫住宿型長照機構及日照中心，樂齡住宅為弱勢長者及海外返台長者各規畫一百間，「感謝高英展現大愛胸襟、打破私校轉型僵局」。

最後一批學生畢業後學校進入轉型準備，待校方完成土地與校產捐贈作業等法定程序後動工。

高英工商 長照 校地 校舍 少子化

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