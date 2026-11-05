影／用牙籤上色手工細膩逼真 永靖高工獲日高校鐵道模型大賽雙獎

國立永靖高工室內設計科學生用一年時間到阿里山勘查4次，以沼平車站、多林車站、得恩亞納部落為主題製作鐵道模型作品，鐵道、人物、山林和房屋維肖維妙，榮獲2026年第18回日本全國高等學校鐵道模型大賽的優秀獎銀牌及最佳人氣獎。

永靖高工室設科三年級學生邵柏菘、陳忠翌、林展域、鐘柏峻、吳宸睿、林耕緯及秀水高工學生謝沅蓁，跨校組成參賽隊伍。指導老師陳右青表示，永靖高工2023年參加四屆競賽，年年觀摩日本得獎作品，因參考去年日本作品有秋天楓紅和廣場，因此選擇日本人熟知的阿里山，學生去年8月陸續前往4次，遇到下雨等不良天候，登山、空拍、丈量吃盡苦頭，歷時7個月總算抓到阿里山秋色的美景和場景精準尺度。

隊長邵柏菘說，基本上模型與實景相似度達90%以上，為了視覺效果作局部修改，例如鐵道彎度、車站位置、廣場改為草地，模型材料為求逼真，使用掃帚鬚製作涼亭亭頂，用亞麻籽上色作砌石，3D列印迷你人形並用牙籤上色，彩繪上百名原住民，並放上台灣獼猴、水鹿、帝雉等野生動物，使模型場景更加活潑。

完成模型後還需製作約1分鐘日文簡介影片、準備3至5分鐘日文現場簡報、依場景寫日文旅遊文學創作，及撰寫線上英文版的製作歷程回顧日記。

陳右青表示，參賽學生分住伸港、鹿港、芳苑等鄉鎮，為參賽幾乎每天留校到晚間11點至12點，校長林麗容和他很感謝家長支持，不辭辛勞到永靖接孩子回家，因此有3名學生後來長留宿他家以節省通學時間，令人更感動的是今年永工師生赴日參賽機票和住宿費用20萬元，均由家長會長江威漢贊助。

一手推動發展台灣學校參與鐵道模型製作的竹塘國中校長黃仲平，認為這項活動符合108課綱科技前導課程的精神；陳右青說，指導學生參賽得獎不僅爭取升學加分，還可為「特殊選才」加值。校長林麗容表示，永工得獎作品「穿梭雲霧秋楓的阿里山林鐵」，是台灣學校參賽以來的最佳成績，為校、為國爭光，落實「選技職，好好讀，有前途」目標。

國立永靖高工室內空間設計科學生以阿里山「沼平車站」、「多林車站」、「得恩亞納」部落為主題，命名為「穿梭雲霧秋楓的阿里山林鐵」的鐵道模型作品，榮獲2026年第18回日本全國高等學校鐵道模型大賽的優秀獎銀牌及最佳人氣獎。記者簡慧珍／攝影

國立永靖高工室內空間設計科團隊，榮獲2026年第18回日本全國高等學校鐵道模型大賽的優秀獎銀牌及最佳人氣獎，家長會長江威漢致贈紅包給得獎師生。記者簡慧珍／攝影