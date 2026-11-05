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鐵道模型競賽吸引日本隊參賽 彰化永靖高工奪第2
第2屆全國科技教育鐵道模型創意競賽吸引11隊參賽，更有日本學校主動表達參賽意願，獲第1名；第2名的彰化縣永靖高工則接連拿下國內外獎項，並參與台灣彩繪車廂模型限定品設計。
國立永靖高級工業職業學校室內空間設計科學生今年參加日本全國高中鐵道模型大賽，以阿里山沼平車站、多林車站及得恩亞納部落為主題，打造「穿梭雲霧秋楓的阿里山林鐵」鐵道模型作品，奪下2獎項。學生10月再以此作品，參加台灣第2屆全國科技教育鐵道模型創意競賽，榮獲第2名。
指導老師陳右青表示，參賽的高三學生已具備3D列印、雷射切割及設計軟體操作能力，為呈現真實風貌，團隊去年底起4度場勘阿里山，並透過空拍機捕捉不同角度，從觀察、丈量、規劃場景到完成作品歷時約7個月。
陳右青提到，永靖高工去年參加國內首屆鐵道模型競賽榮獲佳績，獲選參與設計台灣鐵道模型大賽限定品彩繪車廂模型，讓創意從競賽走進市場，為學生帶來很大鼓勵。車廂由學生以手繪方式呈現台灣環島特色地標，包括台北車站、桃園機場、台南孔廟、鵝鑾鼻燈塔與七星潭等。
承辦全國科技教育鐵道模型創意競賽的竹塘國中校長黃仲平告訴中央社記者，去年首屆8隊參賽，今年增至11隊，日本白梅學園清修中高一貫部師生也主動表達參賽意願，顯示台灣學生作品受到重視，並為跨國交流帶來更多可能。鐵道模型結合科學、科技、工程、藝術及數學（STEAM）精神，希望透過持續辦理競賽，讓更多學生充分發揮。
永靖高工校長林麗容表示，參與鐵道模型競賽不僅培養學生實作等能力，也有助透過特殊選才等管道，爭取進入理想大學的機會。
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