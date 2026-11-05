鐵道模型競賽吸引日本隊參賽 彰化永靖高工奪第2

台北市永安國小近日因被爆供應香鬆飯，但香鬆標示每人2公克，還請老師協助分發，引發外界質疑份量過少，並增加教師工作負擔。對此，國民黨立委徐巧芯也在Threads加入討論，強調2公克是營養師建議的份量，並非只能吃這麼多，且香鬆配飯吃太多也不健康，若學生想吃更多，可以向學校反映。不過，她的說法並未平息爭議，網友反而將焦點放在老師為何還得協助分裝，以及相關供餐安排是否合理。

2026-11-05 15:12