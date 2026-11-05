快訊

酒駕拒測累犯遲不下車 警拔槍嚇阻開罰42萬

平日國旅補助延長至12月底 交通部再研議Taiwan Pass加碼方案

42歲候選人仍在還學生貸款 民主黨打經濟民粹主義收效

聽新聞
0:00 / 0:00

高英工商停招退場 8億元校地資產將捐贈門諾基金會轉型長照園區

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高英工商於1969年創校，校地廣達3公頃，涵蓋土地及硬體設施，市價約8億元。記者徐白櫻／攝影
高英工商於1969年創校，校地廣達3公頃，涵蓋土地及硬體設施，市價約8億元。記者徐白櫻／攝影

高雄私立高英工商去年宣布停招，至今沒有任何學生轉學或資遣老師，最後200名學生明年畢業後，校舍將閒置。校方今與門諾基金會簽訂合作備忘錄，將捐贈市價8億元的與設備資產給基金會，3年後轉型「高英樂齡健康園區」，兼具長照基地與職訓中心，開創校園公益活化模式。

高英工商創校至今57年，因不敵少子女化衝擊，學校從114學年度開始停招，校方決議轉型「高英樂齡健康園區」。今天上午，高英工商董事長陳德松與門諾基金會董事長周朝國簽訂合作備忘錄，國策顧問林逸民及門諾醫院前董事長陳永興醫師等人到場見證。

「我們沒有資遣任何老師，兩年半多花一億元！」陳德松表示，他是高英第一屆畢業生，學校數十年辦學績效受肯定，但以前台灣新生兒一年逾40萬人，今年新生兒可能無法跨過10萬人，「校方非常努力、卻也無奈」，不得不決定停招學生。一年多來很多單位接洽商業用途，校方決定讓校地延續社會公益及教育理念，交給門諾醫院打造長照機構，兼具技職訓練功能。

門諾基金會董事長周朝國說，門諾擁有台南銀髮悠活園區規畫經驗，未來高英將規畫住宿型長照機構及日照中心，樂齡住宅區分成弱勢長輩100間及海外返台長者100間，感謝高英展現回饋社會的大愛胸襟、打破私校轉型僵局。

門諾說明，最後一批學生畢業後，樂齡健康園區將進入3年轉型緩衝準備期，門諾結合專業團隊劃分保留修繕與拆除重建區域，校方對法定程序進行土地與校產捐贈作業，法定程序完備後正式動工。

高英工商董事長陳德松（左二）與門諾基金會董事長周朝國（左三）簽訂合作備忘錄，國策顧問林逸民（右一）及門諾醫院前董事長陳永興（左一）在場見證。記者徐白櫻／攝影
高英工商董事長陳德松（左二）與門諾基金會董事長周朝國（左三）簽訂合作備忘錄，國策顧問林逸民（右一）及門諾醫院前董事長陳永興（左一）在場見證。記者徐白櫻／攝影

大寮區高英工商於1969年創校，校地廣達3公頃，涵蓋土地及硬體設施，市價約8億元。記者徐白櫻／攝影
大寮區高英工商於1969年創校，校地廣達3公頃，涵蓋土地及硬體設施，市價約8億元。記者徐白櫻／攝影

高英工商將轉型「高英樂齡健康園區」，高英工商董事長陳德松（右）今天與門諾基金會董事長周朝國（左）簽訂合作備忘錄。記者徐白櫻／攝影
高英工商將轉型「高英樂齡健康園區」，高英工商董事長陳德松（右）今天與門諾基金會董事長周朝國（左）簽訂合作備忘錄。記者徐白櫻／攝影

高英工商 長照 停招 資遣 老師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從離島分部到國立大學！金大走過30年 各界捐資力挺下一個黃金十年

吳敏求力挺頂尖人才培育 擬捐200萬美元促成大攜手史丹佛

從家暴到翻轉人生！圖文創作者「乙乙」捐款北科大100萬 創最年輕紀錄

中山、高雄大學合併研議再啟動！校名協商、學歷認受度進展一次看

相關新聞

教師管教處處踩紅線 全教產籲提升學校法規位階、明訂家長責任

教師依規定負有輔導管教學生的責任，卻常因管教措施遭家長投訴，甚至面臨校事會議調查。全國教育產業總工會今天召開記者會指出，現行輔導管教規範權責不明，教師即使依法管教仍可能遭檢舉，導致防禦性教學及教師離職意願增加，呼籲教育部將相關規定提升至法律位階，並明訂家長協助改善學生違規行為的責任。

網傳越南生來台讀書補助5萬 教育部澄清：獎學金需審查、非普發

近期網路社群流傳「越南學生來台就學即可獲得政府補助」，學生一個學期可領5萬元，一年則補助約10到11萬。教育部今天說明，台灣獎學金制度過去已多次對外澄清，不實訊息仍反覆於網路流傳，造成社會大眾的誤解。教育部強調，台灣獎學金有明確的審查程序，並非來台就學就能獲補助。

台南美食世界餐飲賽亞洲餐旅奪24獎牌 咖啡飲調奪全場最高分

「2026台南美食之都世界餐飲藝術挑戰賽」競爭激烈，亞洲餐旅職業學校師生團隊表現亮眼，一舉拿下3金、13銀、8銅，共24面獎牌。其中，咖啡飲調組由教師黃詠聰以精湛調製技術及風味掌控能力，獲得評審肯定，勇奪全場最高分，成為本屆賽事亮點。

人體蛋白變身mRNA「送貨車」　清大開發癌症免疫治療新載體

清華大學研究團隊利用人體原有的PEG10蛋白，開發出能自行包裝mRNA的新型蛋白質奈米顆粒（PBNP），並透過基因工程改善製程，提升mRNA進入癌細胞的效率。研究發現，PBNP裝入免疫治療用mRNA後，搭配化療藥物使用，在大腸癌動物實驗中更能抑制腫瘤生長、增強免疫反應。研究由化工系清華講座教授胡育誠帶領，成果登上國際期刊自然通訊（Nature Communications）。

李遠：AI生成文學 不可申領創作獎勵

生成式ＡＩ快速發展，運用ＡＩ創作文學是否涉及抄襲、如何維護原創性，引發討論。文化部長李遠表示，ＡＩ可用於校對、整理資料等輔助工作，但涉及文學創作，文化部目前傾向不開放，今年已在「文學創作獎勵作業要點」新增「不得使用ＡＩ自動生成軟體創作」規定。

高英工商停招退場 8億元校地資產將捐贈門諾基金會轉型長照園區

高雄私立高英工商去年宣布停招，至今沒有任何學生轉學或資遣老師，最後200名學生明年畢業後，校舍將閒置。校方今與門諾基金會簽訂合作備忘錄，將捐贈市價8億元的與設備資產給基金會，3年後轉型「高英樂齡健康園區」，兼具長照基地與職訓中心，開創校園公益活化模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。