高英工商停招退場 8億元校地資產將捐贈門諾基金會轉型長照園區

高雄私立高英工商去年宣布停招，至今沒有任何學生轉學或資遣老師，最後200名學生明年畢業後，校舍將閒置。校方今與門諾基金會簽訂合作備忘錄，將捐贈市價8億元的與設備資產給基金會，3年後轉型「高英樂齡健康園區」，兼具長照基地與職訓中心，開創校園公益活化模式。

高英工商創校至今57年，因不敵少子女化衝擊，學校從114學年度開始停招，校方決議轉型「高英樂齡健康園區」。今天上午，高英工商董事長陳德松與門諾基金會董事長周朝國簽訂合作備忘錄，國策顧問林逸民及門諾醫院前董事長陳永興醫師等人到場見證。

「我們沒有資遣任何老師，兩年半多花一億元！」陳德松表示，他是高英第一屆畢業生，學校數十年辦學績效受肯定，但以前台灣新生兒一年逾40萬人，今年新生兒可能無法跨過10萬人，「校方非常努力、卻也無奈」，不得不決定停招學生。一年多來很多單位接洽商業用途，校方決定讓校地延續社會公益及教育理念，交給門諾醫院打造長照機構，兼具技職訓練功能。

門諾基金會董事長周朝國說，門諾擁有台南銀髮悠活園區規畫經驗，未來高英將規畫住宿型長照機構及日照中心，樂齡住宅區分成弱勢長輩100間及海外返台長者100間，感謝高英展現回饋社會的大愛胸襟、打破私校轉型僵局。

門諾說明，最後一批學生畢業後，樂齡健康園區將進入3年轉型緩衝準備期，門諾結合專業團隊劃分保留修繕與拆除重建區域，校方對法定程序進行土地與校產捐贈作業，法定程序完備後正式動工。

高英工商董事長陳德松（左二）與門諾基金會董事長周朝國（左三）簽訂合作備忘錄，國策顧問林逸民（右一）及門諾醫院前董事長陳永興（左一）在場見證。記者徐白櫻／攝影

大寮區高英工商於1969年創校，校地廣達3公頃，涵蓋土地及硬體設施，市價約8億元。記者徐白櫻／攝影