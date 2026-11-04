嶺東科大校友回娘家 跨世代齊聚共譜62年情誼

嶺東科技大學歡慶創校62周年，日前舉辦「校友回娘家」活動，邀集歷屆畢業校友、退休教師及在校師長重返寶文校區，共敘同窗情誼、見證母校發展。

嶺東科大產學合作處校友服務中心攜手中華民國嶺東科技大學校友總會及各學院系所共同舉辦，由陳仁龍校長揭開序幕，向返校校友及退休師長表達誠摯歡迎，並分享母校近年在教學創新、產學合作及校務發展上的成果。嶺東學園張台生總執行長則分享嶺東學園近年的蛻變與未來願景，帶領校友一同見證母校成長。

為展現母校迎向科技趨勢的發展方向，嶺東科技大學副校長楊晴雯以「嶺東AI元年，智慧校園」為題進行專題分享，介紹學校數位轉型及智慧教育願景，並說明「AI智慧發展基金」的推動理念。校友們除關心母校近況，也以實際捐款行動支持校務發展，展現飲水思源、回饋母校的深厚情誼。

活動中，校友與師長齊唱校歌、合影留念，隨後展開校園巡禮，參觀館藏豐富的錢幣博物館，重溫母校人文底蘊。中午則安排聯誼午宴，讓各院系校友與昔日恩師、同窗好友相聚話當年，也交流各領域的職涯經驗與人生點滴。

嶺東科技大學校長陳仁龍表示，校友是母校最珍貴的資產，也是嶺東持續向前的重要力量。未來校友服務中心將持續深化校友網絡，搭建母校與校友交流合作的橋梁，凝聚跨世代嶺東人的向心力，讓校友情誼持續傳承，攜手共創母校下一個精彩篇章。