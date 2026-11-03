公東高工設計「調節式扁斗」奪下德國紐倫堡發明展金獎

公東高工再獲國際發明獎肯定，參賽學生以「調節式衛生便斗」代表台灣參加德國紐倫堡國際發明展（iENA），這個作品能依據使用者身高調整最佳高度，在眾多國際頂尖作品中脫穎而出，摘下青少年組金牌，更同時榮獲克羅埃西亞發明協會（Croatian Union of Innovators）頒發特別獎，抱回國際雙料大獎。

黃誠熙、劉子齊、余君恩及陳楷鈞組隊參賽，奪金作品「調節式衛生便斗」致力於打造無障礙、具尊嚴且友善的公共衛生設施，導入紅外線測距技術，能自動偵測使用者身高並調整至最佳位置，同時保留手動微調功能，可完美適用於兒童、長者及不同身高族群。

在機電整合上別具巧思，團隊運用Arduino UNO開發板結合馬達驅動的升降導軌與伸縮排水系統，確保垂直移動過程中絕不漏水。為強化安全性，設備加裝上下極限微動開關以防止機械過度運轉，而精準的高度調節不僅能大幅減少尿液飛濺、降低交叉感染風險，更有效減輕了弱勢族群照護者負擔。

校方指出，參賽團隊從「台東縣青少年發明展」初試啼聲，一年多來接連征戰全國各科大專題競賽，將機械加工的微觀精度與電機配線的自動化邏輯結合，並透過參與「教育部小論文競賽」不斷厚實學理基礎。為參加國際展覽，學生反覆修改簡報架構並進行無數次英文口頭練習，得以在展場呈現自信且流利的專業解說。

校長李恭榮表示，這趟德國圓夢之旅因善心人士與企業鼎力相助才得以成行，感謝芝蘭基金會、兒童文化藝術基金會盧彥芬執行長、一品堂中醫診所蔡全德醫師、遠景印刷葉佳宇先生、鍾弘治及熊美惠賢伉儷、林志宏校友、台東扶輪社、台東東區扶輪社、台東西區扶輪社、台東東海岸扶輪社以及台東東北扶輪社的熱心支持。

左起電機科余君恩、機械科陳楷鈞、機械科黃誠熙、電機科劉子齊，四人歷經一年多努力才成功獲得國際大獎。圖／校方提供