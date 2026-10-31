快訊

蔣萬安、沈伯洋電視辯論中午登場！電視台周邊警力部署滴水不漏

安可對上洋流！台北市長辯論會中午12時登場…蔣萬安、沈伯洋正面交鋒

台灣同志遊行今登場！賈永婕急尋大型彩虹旗「要掛台北101」 萬人按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

公東高工3學生南瓜料理展創意！正修盃全國廚藝賽奪優勝

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東公東高工餐飲技術科二年級學生劉蓓汝、葉芷函、彭宥睿，以南瓜為主題參加2026正修盃全國創意萬聖節廚藝大賽，經過一個月反覆練習，獲得優勝。圖／公東高工提供
台東公東高工餐飲技術科二年級學生劉蓓汝、葉芷函、彭宥睿，以南瓜為主題參加2026正修盃全國創意萬聖節廚藝大賽，經過一個月反覆練習，獲得優勝。圖／公東高工提供

台東公東高工餐飲技術科學生在全國廚藝競賽傳出捷報！二年級學生彭宥睿、葉芷函、劉蓓汝，昨參加「2026正修盃全國創意萬聖節廚藝大賽」，以南瓜為主題發揮料理創意，經過一個月密集討論與反覆試菜，從食材處理、風味搭配到擺盤呈現不斷修正，最後脫穎而出，獲得優勝。

彭宥睿表示，原本以為以南瓜為主題設計創意料理並不困難，真正投入後才發現，從食材處理、風味搭配到擺盤，每個環節都需要反覆琢磨。團隊連續試菜好幾次，仍未達到老師要求，只能不斷討論、練習及修改，直到完成最後的參賽作品，才終於鬆了一口氣，也相當有成就感。

對於獲得優勝，彭宥睿坦言，雖然沒有拿下更高名次，但獲獎已是對團隊努力的肯定，評審提供的建議也讓大家知道未來可以精進的方向，希望將這次經驗化為繼續努力的動力，挑戰更好的成績。他也特別感謝指導主任江悅瑩一路教導與陪伴。

指導老師、餐飲技術科主任江悅瑩表示，三名學生目前才二年級，除了課堂上的基本功訓練，也利用課後時間自主練習，從料理構思到完成作品，歷經多次調整與修正。學生不僅藉此深入認識南瓜的食材特性，也學習掌握烹調方式與火候，思考如何兼顧食材風味、口感與創意呈現。

江悅瑩指出，競賽的收穫不只是獎項，更重要的是學生能透過實際操作、反覆修正及與其他參賽者交流，累積專業經驗。此次正修科技大學餐飲管理系也在賽後邀請法國籍主廚Pierre Mosser現場示範法式料理，分享烹調技巧與操作手法，讓學生近距離觀摩，進一步拓展專業視野。

這次獲獎不僅展現公東高工餐飲技術科的教學成果，也讓學生在一次次試作中學習團隊合作、解決問題及面對挑戰。三名學生將帶著競賽經驗與評審建議，繼續精進廚藝，迎接下一次挑戰。

南瓜 料理 學生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南學校午餐推創意「萬聖節派對餐」兼顧營養讓吃飯變有趣

身障技能競賽新北奪12獎項 2國手挺進芬蘭世界賽

運用毛細作用打造補充式香水瓶 台科大5作品獲2026紅點設計獎

傑出通識獎首見兼任教師 張明純天空農場教實作

相關新聞

教師離線權納入職場不法侵害指引 教團批：恐讓學校裡外不是人

教師期盼下班後不要再被家長、公事訊息轟炸。教育部昨天晚間突襲發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，明定學校應落實教師非出勤時間的「離線權」，並羅列職場不法侵害樣態。但教師團體認為，指引只是行政指導，不只沒有約束力，還可能讓學校裡外不是人、公卿變事主。

科學人／奧德修斯的難兄難弟？地中海發現史上最古老沉船

好萊塢史詩大片《奧德賽》（Odyssey）以寫實的拍攝手法重現壯闊的史詩，描述主角奧德修斯率領艦隊從特洛伊（Troy）返航，不信邪的他選擇與主帥不同的航道，整隊人在地中海迷航漂流，死傷無數，僅剩他一人回到家。奧德賽的故事純屬荷馬虛構，但近期土耳其近海發現的一批古老商船沉沒遺留的貨物，讓人不由得再次神遊大螢幕中那場遠征與迷航。雖然這艘船的推測年代比史詩記載的特洛伊戰爭還要早了一千多年，好巧不巧的是，它沉沒前很可能正昂首航向特洛伊城。

公東高工3學生南瓜料理展創意！正修盃全國廚藝賽奪優勝

台東公東高工餐飲技術科學生在全國廚藝競賽傳出捷報！二年級學生彭宥睿、葉芷函、劉蓓汝，昨參加「2026正修盃全國創意萬聖節廚藝大賽」，以南瓜為主題發揮料理創意，經過一個月密集討論與反覆試菜，從食材處理、風味搭配到擺盤呈現不斷修正，最後脫穎而出，獲得優勝。

新北「大使校園開講」到青山國中小 星國代表勉學子做這事擁抱異文化

新北市政府秘書處「大使校園開講」系列活動持續走進校園，深化國際教育交流，昨邀新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗前往汐止區青山國中小，是系列活動的第14場，11月3日將邀請匈牙利代表于靜（Tamara Vér）前往板橋國中演講，持續為新北學子開啟通往不同國度的大門。

學餐之亂／台灣海鮮餐踢鐵板 日本不讓菜單綁死食材

台灣學餐由營養師先開菜單，再由團膳業者找食材，日本北海道卻反過來，先有食材才開菜單；順序不同，背後牽動缺貨、漲價與食安風險，北市海鮮學餐爭議就是一個案例。日本為何能先掌握食材再開菜單？運作逾70年的日本學餐制度，又能給免費學餐元年的台灣什麼啟示？

財金系生轉戰會計師 他調整心態「不把考試當考試」1.5年逆襲考取

大學念財金系的賴尚翔，大三時找到當會計師的夢想，從零開始自修會計。念完財金研究所後，他當起全職考生、報名補習班備考會計師，一年半便成功考取專技高考會計師。他認為圓夢的關鍵在於調整心態、「不把考試當考試」，告訴自己，「我已準備充分，是來完成目標而不只是接受考試」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。