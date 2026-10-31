公東高工3學生南瓜料理展創意！正修盃全國廚藝賽奪優勝

台東公東高工餐飲技術科學生在全國廚藝競賽傳出捷報！二年級學生彭宥睿、葉芷函、劉蓓汝，昨參加「2026正修盃全國創意萬聖節廚藝大賽」，以南瓜為主題發揮料理創意，經過一個月密集討論與反覆試菜，從食材處理、風味搭配到擺盤呈現不斷修正，最後脫穎而出，獲得優勝。

彭宥睿表示，原本以為以南瓜為主題設計創意料理並不困難，真正投入後才發現，從食材處理、風味搭配到擺盤，每個環節都需要反覆琢磨。團隊連續試菜好幾次，仍未達到老師要求，只能不斷討論、練習及修改，直到完成最後的參賽作品，才終於鬆了一口氣，也相當有成就感。

對於獲得優勝，彭宥睿坦言，雖然沒有拿下更高名次，但獲獎已是對團隊努力的肯定，評審提供的建議也讓大家知道未來可以精進的方向，希望將這次經驗化為繼續努力的動力，挑戰更好的成績。他也特別感謝指導主任江悅瑩一路教導與陪伴。

指導老師、餐飲技術科主任江悅瑩表示，三名學生目前才二年級，除了課堂上的基本功訓練，也利用課後時間自主練習，從料理構思到完成作品，歷經多次調整與修正。學生不僅藉此深入認識南瓜的食材特性，也學習掌握烹調方式與火候，思考如何兼顧食材風味、口感與創意呈現。

江悅瑩指出，競賽的收穫不只是獎項，更重要的是學生能透過實際操作、反覆修正及與其他參賽者交流，累積專業經驗。此次正修科技大學餐飲管理系也在賽後邀請法國籍主廚Pierre Mosser現場示範法式料理，分享烹調技巧與操作手法，讓學生近距離觀摩，進一步拓展專業視野。

這次獲獎不僅展現公東高工餐飲技術科的教學成果，也讓學生在一次次試作中學習團隊合作、解決問題及面對挑戰。三名學生將帶著競賽經驗與評審建議，繼續精進廚藝，迎接下一次挑戰。