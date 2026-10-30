僑光科大頒獎表揚21家產學合作績優企業 讓學生實習留任接軌就業

升大學學習歷程檔案制度今年邁入第7年，學生團體EdYouth今協同國教行動聯盟、立委召開記者會，學團調查數據指出，46%的學生更傾向使用自製的PDF檔案，在於彈性度更佳，但也回歸到舊有、缺乏教師認證的老問題。呼籲建立重製上傳機制，降低學生採用PDF的誘因。

2026-10-30 11:24