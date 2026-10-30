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僑光科大頒獎表揚21家產學合作績優企業 讓學生實習留任接軌就業
僑光科技大學30日於僑光館國際會議廳舉辦2026年「第七屆產學合作績優實習機構頒獎典禮」，公開表揚21家長期支持校外實習、積極促進學生留任就業、培育優質專業人才的合作企業，並頒發「績優實習留任校友獎」，展現學校深耕校外實習、深化產學合作、促進學用接軌的具體成效。
30日的頒獎典禮，由僑光科大董事長陳伯濤、校長余致力共同主持，並與21家績優實習機構代表合影。
本屆獲獎企業，涵蓋交通運輸、金融、觀光旅宿、餐飲、零售與科技等跨領域產業，包括台灣高鐵、中國信託、台新銀行、凱基銀行、台灣企銀、台中銀行、陽信銀行、聯邦銀行、中部汽車、望隼科技、星巴克。
以及王品餐飲、貳樓餐飲、全家國際餐飲、雲雀國際、礁溪寒沐酒店、台中鳳凰酒店、何嘉仁文教、燦坤、寶雅國際及神腦國際等21家知名企業，充分展現僑光科大跨產業合作的廣度與深度。
此外，僑光科大結合高教深耕計畫，建立「實習留任成功典範傳承機制」，由企業推薦留任傑出校友，共彙整24位實習留任校友的成功案例，編製成果手冊並製作實習成果影片。
余致力表示，僑光科大希望透過文字與影像的分享，幫助在校學生提早規劃職涯，讓優質的實習經驗從個人傳承至全校，發揮典範學習與成果傳承的效益。
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