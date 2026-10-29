運用毛細作用打造補充式香水瓶 台科大5作品獲2026紅點設計獎

國立台灣科技大學設計系計5件作品，獲得2026紅點設計獎（Red Dot Award）「Red Dot Award: Design Concept」肯定，作品橫跨教育與學習、包裝設計、樂器與聲音技術、視覺傳達、護理美容等領域。有學生運用毛細作用打造補充式香水瓶，讓補充香水的過程更乾淨，也能減少浪費。

劉增浥的作品「VENA」，從日常使用香水的經驗出發，以「毛細作用」為設計核心，打造可補充式隨身香水容器。

劉增浥表示，作品透過可視化微流道引導香液流動，補充過程更潔淨、施用更加精準並減少浪費；透明玻璃瓶身搭配不鏽鋼零件，讓使用者能直接看見液體流動與剩餘香水量。希望透過簡潔、直覺的設計改善使用體驗，形塑出更精緻的日常用香儀式。

「Ocean Origin Co.」由吳翹利、吳季蘋共同設計。作品以海運貿易為概念連結「文化交流」，作品名「海源」指貿易源於海洋，透過貿易將異地食材帶入日常，以料理體驗連結不同地域的飲食風味與生活方式。包裝則以海運貿易為概念，運用貨櫃、航線與港口系統等海運元素，透過物流拆封與料理步驟，表現食材跨洋至餐桌相遇的歷程。

「Air Pulse」由林薏瑀、邱舒婷設計，鄭宇婷、白睿騰兩位老師共同指導，鎖定將DJ視為生活興趣的初學者，打破傳統DJ控制器複雜、硬派的操作印象。團隊從既有DJ控制器中篩選新手所需的基本功能，以導電油墨取代傳統電路，搭配充氣TPU材質，在維持按鍵操作回饋的同時減輕重量，提升產品的攜帶便利性與操作性。

林薏瑀、邱舒婷表示，創作一路上獲得許多人協助，除了感謝老師的指導與系上提供資源，也感謝彼此在每個階段遇到關卡時共同努力突破，希望未來能持續創作更多作品。

台科大表示，本次獲獎的作品從字體設計到文化交流，切入不同生活與設計議題，著重造形與功能，更從使用者經驗、文化脈絡與實際需求出發提出創新解方。透過觀察、實驗與反覆實作，將生活中的問題與想像轉化為具體設計成果也獲得國際肯定。

「Ocean Origin Co.」由吳翹利、吳季蘋共同設計。包裝運用貨櫃、航線與港口系統等海運元素，透過物流拆封與料理步驟，表現食材跨洋至餐桌相遇的歷程。圖／台科大提供