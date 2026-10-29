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台科大5作品獲紅點設計獎 再生紙融入原生植物種子

中央社／ 台北29日電
台科大設計系師生在2026紅點設計獎中拿下5項獎項，作品從原生種子紙、可變字體到環保香水容器與DJ控制器，展現設計回應生活與社會議題的能力。聯合報系資料照 曾學仁
台科大設計系師生在2026紅點設計獎中拿下5項獎項，作品從原生種子紙、可變字體到環保香水容器與DJ控制器，展現設計回應生活與社會議題的能力。聯合報系資料照 曾學仁

台灣科技大學設計系師生在2026紅點設計獎中，有5件作品獲獎，包括將台灣原生植物種子融入再生紙漿，製成「台灣草書」原生種子紙，可觸摸還能種植。

台科大今天發布新聞稿，介紹5件在2026紅點設計獎中獲獎作品，橫跨教育與學習、包裝設計、樂器與聲音技術、視覺傳達、個人護理美容等領域，透過設計回應生活需求與社會議題。

獲獎作品「Formosa Wildscript（台灣草書）」由王俐雯、姚怡如、鍾德蓉、洪梓媗設計，關注現代城市生活使人們逐漸與原生植物疏離的現象。他們將種子與再生紙漿結合製成「原生種子紙」，透過觸摸、種植讀出一本活生生的植物百科。

「台灣草書」從模型製作、種子抄紙，到排版與包裝結構的反覆調整，都由王俐雯等人分工完成，最終呈現甚至超越原先預期。他們分享，投入真正嚮往的事物已令人欣喜，而將想法進一步轉化為具有共好精神的設計提案，更考驗團隊的整合能力。

另一件得獎作品許又文、游俊維的「Crescent（新月）」，是一款以月相變化比喻「曲度遞變」的可變式字體，結合古典字體骨架的韻律與現代俐落筆形，呈現如新月般兼具優雅與銳利感的視覺平衡。

劉增浥的作品「VENA」以「毛細作用」作為設計核心，打造可補充式隨身香水容器，透過可視化微流道引導香液流動，使補充過程更潔淨、施用更加精準並減少浪費；透明玻璃瓶身搭配不鏽鋼零件，也讓使用者能直接看見液體流動與剩餘香水量。

「Ocean Origin Co.」由吳翹利、吳季蘋共同設計，包裝以海運貿易為概念，運用貨櫃、航線與港口系統等海運元素，透過物流拆封與料理步驟，表現出食材跨洋至餐桌相遇的歷程。

「Air Pulse」由林薏瑀、邱舒婷設計，從既有DJ控制器中篩選新手所需的基本功能，同時保留未來擴充可能，並以導電油墨取代傳統電路，搭配充氣TPU材質，在維持按鍵操作回饋的同時減輕重量，讓產品更方便攜帶，操作也更為親和。

台科大 紅點設計獎

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