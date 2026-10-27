從家暴到翻轉人生！圖文創作者「乙乙」捐款北科大100萬 創最年輕紀錄

在IG擁有近30萬粉絲、知名圖文創作者「乙乙」近日以個人名義捐贈台幣100萬元予母校國立臺北科技大學，專款用於校內「急難救助金專案」，希望為遭遇家庭變故與經濟困境的清寒學弟妹提供及時雨。北科大校方表示，這是創校以來首度有未滿30歲的畢業校友，憑一己之力自掏腰包捐贈百萬回饋母校，學務長也特別親自會面致謝。這筆捐款完全來自乙乙個人圖文創作與業配的稅後淨收入，無任何家族背景支持或商業節稅考量，純粹源自於一顆想要傳承溫暖與希望的心。

這份看似風光的善舉背後，背後是一段長達數年的生命逆境與掙扎。出生於彰化員林四口之家的乙乙，童年長期生活在父權暴力的陰影下，頻繁的肢體與言語暴力讓他從小陷入自我價值的深深懷疑。國中時期父母離異，跟隨母親回到彰化娘家生活，卻又因性傾向在校園內遭受長達2年的嚴重霸凌。面對無休止的嘲弄與破壞，乙乙曾一度患上輕度憂鬱症，頻繁進出保健室與心理諮商室，無法專心於學業。

基測失利後，乙乙進入高職日間部冷凍空調科就讀，因興趣不合半學期後選擇休學。在打工體驗到基層勞動的艱辛、體諒單親母親撫養兩子的不易後，他決定重返校園，通過獨立招生考取高職夜間部設計科。面對外界對夜校生的刻板印象，乙乙展現出驚人的自律，每天自主規畫白天學習進度，超前趕上日校課業。經過三年苦讀，他在沒有補習的情況下，打破學校創校紀錄，以夜校生身分高分考取國立台北科技大學工業設計系家具與室內設計組。

進入強手雲集的北科大後，面對龐大的課業壓力與家計負擔，乙乙咬牙苦讀，第一學期便以全班第一名的優異成績獲頒獎學金。這段期間，他靠著兼職打工與各類獎學金包括兩度獲得鴻海獎學金，艱難地完成學業，最終以全系第一名的成績榮譽畢業。正是這段曾差點因經濟壓力休學、受惠於善心人士與畢業校友獎學金資助的經歷，在他心中種下了日後回饋社會的種子。

畢業後，乙乙在平面設計領域沉澱三年，於2023年開啟了「乙乙超進化」粉絲專頁，憑藉熱情創作與經典洗腦歌曲引發熱烈迴響，逐漸累積近30萬粉絲。隨著事業邁向穩健，回想起了大學時期已故班導師曾對他說過的「有一天你會成為北科大的驕傲」，乙乙決定在2026年付諸行動。在得知校內急難救助金經費告罄、許多面臨突發變故的學弟妹甚至難以溫飽時，他果斷打消設立個人獎學金的念頭，將100萬資金全數投入急難救助專案。

從一個曾遭受家暴與霸凌、一度懷疑自身存在價值的單親夜校生，到如今能夠依靠自己的能力手心向下、為他人遮風擋雨，乙乙表示完成捐款的那一刻，心中感到前所未有的平靜與充實。他坦言，這種能幫助過去那個「曾經的自己」的滿足感，是任何物質都無法比擬的。這不僅是一筆善款，更是一段生命韌性的傳承，乙乙也盼望未來能持續發揮影響力，幫助更多需要關懷的弱勢群體。

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乙乙（左）念大學時，曾獲得鴻海獎學金。圖／乙乙提供