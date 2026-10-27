身障技能競賽新北奪12獎項 2國手挺進芬蘭世界賽

第19屆全國身心障礙者技能競賽暨第11屆國際展能節職業技能競賽國手選拔賽，日前在新北市莊敬工家舉行，吸引全國329位選手參賽，角逐22個職類獎項及25個國手名額。其中，新北高工、復興商工、三重商工及莊敬工家派出17名選手，一舉榮獲1金、4銀、3銅、3項第四名及1項佳作共抱回12項大獎，更有2位選手獲選為國手，將代表台灣到芬蘭赫爾辛基參加第11屆國際展能節職業技能競賽，展現新北技職人才培育成果。

新北市教育局長張明文表示，技能競賽是學生展現專業能力、累積實戰經驗的重要舞臺。新北市推動「三級培訓機制」及「六大技職培育策略」，每年投入千萬元培訓資源及百萬元獎勵金，支持學校強化專業訓練，協助學生提升技能、發揮所長。本屆競賽並提供最高12萬元獎勵金，鼓勵選手持續精進技術，走向更寬廣的職涯道路。

新北高工高繼翊同學繼亞洲技能競賽青少年組奪金後，再於本屆網頁技術職類摘金，取得正取國手資格。他分享，自從拿下人生第一面金牌後，便立下再次挑戰國手的目標，如今如願入選，心情格外激動。感謝學校提供完善的培訓環境、老師細心指導、學長傳承經驗，以及家人一路支持，未來將全力備戰，期盼前進芬蘭為臺灣爭光。

莊敬工家畢業生汪姿岑同學獲選西餐烹飪職類國手。她表示，每一次競賽與訓練都是磨練廚藝的重要養分，由衷感謝學校、莊敬師長們及身邊親友一路支持與鼓勵。此次取得國手資格，是對努力的肯定，也是邁向國際舞臺的新起點，未來將持續精進廚藝，全力迎戰國際賽事。

教育局表示，每一項競賽成果背後來自長期訓練，以及指導教師與學校團隊的共同努力。新北將持續串聯特色課程、培訓與競賽資源，讓不同特質與需求的學生，都有探索興趣、發揮專長的機會，將技能轉化為未來升學與就業的力量。