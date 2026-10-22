日本頂級食材試食商談會登場 中山工商運用日本食材端出在地特色料理

日本靜岡縣企業來高雄參加國際食品展，中山工商今天中午在校內舉辦日本頂級食材試食商談會，由餐飲科師生運用靜岡抹茶、原木乾香菇、頂級皇冠哈密瓜等日本特色農產品入菜，中日創意美饌讓日方代表讚不絕口，美食交流獲得好評。

2026年高雄國際食品展今天起在高雄展覽館登場，日本株式會社FT Global與中山工商餐飲管理科合作舉辦「2026 日本頂級食材試食商談會 in 高雄」，同步邀請台日食品採購商、餐飲業者及企業代表到中山工商進行交流。

中山工商餐飲科老師萬家駒、簡裕明帶領學生研發，他們以日本原木乾香菇製作「香菇干貝旗魚丸」、「麻油香菇雞燉飯」及「香菇鹹蛋糕」等道料理，並運用中式料理與烘焙手法，讓乾香菇與雞肉、海鮮等食材相互融合，襯托出日本香菇特有的香氣與美味。

餐飲團隊也以日本靜岡縣藤枝市知名的抹茶粉及焙茶粉製作「抹茶彩豆麵包」、「焙茶黑豆吐司」及「焙茶奶酪」，讓茶香與烘焙巧妙結合。袋井市的皇冠哈密瓜製成精緻「哈密瓜水果慕斯杯」，還提供KENMIN健民的炒米粉及GF RAMEN LAB無麩質拉麵，以及現調袋井市靜岡青蜜柑飲品、藤枝市的天然玉露茶「朝露」及袋井市的KIRA香茶。

中山工商校長李昱平表示，日本靜岡縣擁有得天獨厚的氣候條件，加上富士山豐富湧水，造就多樣且具地方特色的農特產品。靜岡茶、原木乾香菇以優良品質聞名，袋井市溫室哈密瓜則以細緻果肉與香甜風味受到青睞，希望透過料理讓消費者更能實際感受食材特色。

李昱平進一步說明，靜岡縣企業去年食品展時邀請中山工商將原木乾香菇融入特色料理，雙方合作愉快，今年進一步提升合作層次，成功促成今天這場「日本頂級食材試食商談會」。

中山工商今天在校內舉辦日本頂級食材試食商談會，透過頂級食材入菜來拓展台日合作新契機。圖／校方提供

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