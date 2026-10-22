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台南應用科大開女裝證照輔導班 讓民眾實現職人夢
台南應用科大為對服裝專業與證照抱持熱忱的民眾開辦「女裝丙級證照輔導班」、「女裝甲、乙級訓練班」，將因應不同程度需求，為學員量身規畫專業技能，「協助學員順利通關，將專業實力化為國家級證照的最高肯定。」
校方表示，學員已陸續將教室內桌面鋪滿打版紙、專業量尺與裁縫工具，展現全體學員蓄勢待發的職人精神。輔導系列課程因應學員不同程度需求，量身規畫專業技能晉升階梯，由服裝設計系專業老師聯手傳授。
校方說，「女裝丙級證照輔導班」為初涉服裝領域或想取得首張國家證照民眾開設，服設系王敏琦老師手把手引領，以扎實且富耐心教學方式，從基礎的工業平車操作、手勢要領、布料紋理判讀到穩定車縫練習著手。
較早參與學員說，一直想親手做出合身的衣服，這次終於下定決心來拿國家證照。更有學員表示，雖然零基礎，但有老師耐心且細緻的引導，讓每一道車縫練習都走得踏實安心。
專為精進中高階技術所開設的「女裝甲、乙級訓練班」，邀請服設系鄢思宜老師指導。校方說，鄢老師在服裝結構、精緻立裁上深耕多年，深入剖析甲、乙級檢定關鍵標準，從高階版型微調、對位精確度到繁複車縫工法逐一親自示範。
鄢思宜勉勵學員「證照不只是一張紙，更是對結構的理解、線條的掌控，及對布料最深厚的敬意」。
校方說，將持續整合師資與專業設備，全方位支援學員穩扎實作手感、突破技術門檻，陪伴懷抱熱忱學員順利通關，將專業實力化為國家級證照的最高肯定。
進修推廣中心有各類專業技術士證照及職能培育課程陸續開班，有志精進技能、拓展第二專長的民眾可洽專線06-5100721或線上報名網址：https://eec-rd-ee.tut.edu.tw/
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