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台南應用科大開女裝證照輔導班 讓民眾實現職人夢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科大開女裝證照輔導班供熱愛服裝專業與考證照民眾實現職人夢。圖／校方提供
台南應用科大開女裝證照輔導班供熱愛服裝專業與考證照民眾實現職人夢。圖／校方提供

台南應用科大為對服裝專業與證照抱持熱忱的民眾開辦「女裝丙級證照輔導班」、「女裝甲、乙級訓練班」，將因應不同程度需求，為學員量身規畫專業技能，「協助學員順利通關，將專業實力化為國家級證照的最高肯定。」

校方表示，學員已陸續將教室內桌面鋪滿打版紙、專業量尺與裁縫工具，展現全體學員蓄勢待發的職人精神。輔導系列課程因應學員不同程度需求，量身規畫專業技能晉升階梯，由服裝設計系專業老師聯手傳授。

校方說，「女裝丙級證照輔導班」為初涉服裝領域或想取得首張國家證照民眾開設，服設系王敏琦老師手把手引領，以扎實且富耐心教學方式，從基礎的工業平車操作、手勢要領、布料紋理判讀到穩定車縫練習著手。

較早參與學員說，一直想親手做出合身的衣服，這次終於下定決心來拿國家證照。更有學員表示，雖然零基礎，但有老師耐心且細緻的引導，讓每一道車縫練習都走得踏實安心。

專為精進中高階技術所開設的「女裝甲、乙級訓練班」，邀請服設系鄢思宜老師指導。校方說，鄢老師在服裝結構、精緻立裁上深耕多年，深入剖析甲、乙級檢定關鍵標準，從高階版型微調、對位精確度到繁複車縫工法逐一親自示範。

鄢思宜勉勵學員「證照不只是一張紙，更是對結構的理解、線條的掌控，及對布料最深厚的敬意」。

校方說，將持續整合師資與專業設備，全方位支援學員穩扎實作手感、突破技術門檻，陪伴懷抱熱忱學員順利通關，將專業實力化為國家級證照的最高肯定。

進修推廣中心有各類專業技術士證照及職能培育課程陸續開班，有志精進技能、拓展第二專長的民眾可洽專線06-5100721或線上報名網址：https://eec-rd-ee.tut.edu.tw/

台南應用科大開女裝證照輔導班供熱愛服裝專業與考證照民眾實現職人夢。圖／校方提供
台南應用科大開女裝證照輔導班供熱愛服裝專業與考證照民眾實現職人夢。圖／校方提供

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