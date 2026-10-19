黎明技術學院57周年校慶 展AI、半導體產學成果 教育部肯定人才培育

黎明技術學院辦創校57周年校慶暨高等教育深耕計畫成果展，以「黎明日新，深耕五育」為主題，展現智慧電動車、AI智慧製造及半導體等教學成果。教育部技職司長柯今尉到場參訪，肯定學校結合產業需求建置實務教學場域，讓學生在校期間累積專業技能，提升未來就業競爭力。

校慶大會17日上午在黎明技術學院誠樸樓舉行，包括新北市議員宋明宗、泰山里長聯誼會長陳和榮偕同10位里長，以及華岡藝校、穀保家商、南華中學及恆毅中學等策略聯盟學校代表出席，共同見證學校57周年校慶。

黎明技術學院校長林明芳表示，面對少子化挑戰，學校必須持續提升辦學品質，今年特別提高資深教職員工服務獎勵標準，雖然獎勵金額有限，但希望藉此感謝長期投入教育的同仁，凝聚全校向心力。

林明芳指出，近年在董事會支持下，學校持續投入資源建置智慧電動車、AI智慧製造及半導體研訓基地等特色教學設施，掌握產業轉型與科技發展趨勢，讓學生能在校園接觸產業實務，奠定未來就業及產學合作基礎。

校慶也表揚各領域表現優異的師生。校方指出，學生代表國家參加2026愛知、名古屋亞洲運動會電子競技「英雄聯盟」項目，勇奪銀牌；表演藝術系在全國大學街舞高峰會獲得冠軍，男子籃球隊在115年甲一級賽事取得第五名，另有學生在第56屆全國技能競賽珠寶金銀細工職類獲得全國第五名，展現學校在科技、藝術及體育等領域的培育成果。

此外，學校在圖書館一樓舉辦高等教育深耕計畫成果展，呈現創新教學、學生學習支持、教育公平及產學合作等成果。教育部技職司長柯今尉出席開幕活動，並實地參訪智慧電動車、AI智慧產線、PCBA電子製造及半導體技術等教學場域。

柯今尉表示，黎明技術學院持續掌握產業發展趨勢，積極引進企業技術及專業設備，尤其在智慧製造、智慧電動車及半導體領域，透過產學合作建置貼近業界需求的教學環境，協助學生累積實作經驗。

柯今尉也指出，面對高等教育環境快速變遷，技職教育除了強化專業技術能力，更應兼顧品格教育、創造力、合作精神及社會關懷，協助學生建立自信，實現多元適性發展。

林明芳表示，57周年不只是回顧辦學歷程，更是學校持續創新的新起點，未來將以產業需求為導向、學生學習為核心，結合科技創新、人文素養及五育均衡發展，讓學生適性發展、發揮所長。

校長林明芳感謝教育部技職司長柯今尉至學校指導致贈感謝狀。圖／黎明技術學院提供

校長林明芳、董事長夫人曾雯卿、與會貴賓共同切蛋糕祝賀校慶。圖／黎明技術學院提供

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