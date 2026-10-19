台科大首屆創業黑客松競賽 電機系團隊開發AI養殖平台奪冠

國立台灣科技大學首屆「台科青創－創業黑客松」競賽結果揭曉，由電機系學生組成的「OceanEye AI」團隊，以「多模態智慧監測與養殖決策平台」獲得第一名，抱回新台幣25萬元獎金。團隊整合水上、水下影像及聲納資訊，協助離岸養殖業者掌握魚隻大小、數量及投餵情形，作為調整飼料用量及改善養殖管理的依據。目前平台已建置完成，並與澎湖養殖業者合作進行場域驗證。

OceanEye AI團隊整合水上、水下影像、聲納及環境感測等多源資訊，再搭配深度學習影像辨識與Transformer時序分析技術，提供即時監測、行為分析、異常辨識及自動報告生成等功能。養殖業者可藉由網頁平台掌握箱網內魚隻的數量、生長情形及搶食行為，並參考相關監測數據與環境資訊，適時調整飼料投餵量，預期可協助業者減少10%至15%的飼料浪費。

為深入了解產業需求，團隊成員也曾跟隨業者出海蒐集資料，實際觀察養殖工作的流程與挑戰。隊長吳家瑄指出，養殖現場的環境及資料條件各不相同，團隊必須不斷調整模型與技術，因此十分珍惜每次進入場域蒐集資料的機會，藉由累積不同情境的資料進行驗證，逐步改善系統表現。未來團隊將持續導入生成式人工智慧、知識管理及AI Agent技術，強化系統自主分析與智慧決策能力，完善智慧養殖管理平台。

本屆第二名「SHIELD公共設施快巡檢平台」運用AI分析民眾回報的照片與定位資訊，協助辨識公共設施缺失、排序維修優先順序，提升巡檢效率與公共安全；第三名「AI智慧加工監測系統」則聚焦機台監測、異常判斷及加工品質管理，透過智慧化解決方案協助中小型製造業降低巡機與維護成本，提升生產管理效率，兩組也分別獲得7萬元及3萬元獎金。

為延續競賽成果，台科大育成中心將持續協助前三名團隊進行創業輔導，從創業發展、商業模式及後續規劃等面向提供支持。前三名團隊也將於下一屆「臺科青創明日之星」選拔活動開始徵件後，直接取得複選資格，爭取最高百萬元投資資源。

台科大校長顏家鈺表示，學生具備解決問題及勇於嘗試的特質，校友也投入資源，支持學弟妹將技術與創意付諸實踐，逐步形成具台科大特色的創業培育模式。傑出校友聯誼會會長卓欽銘說，創業除技術與創意，也需要市場判斷、經營管理及面對挑戰的韌性，希望透過校友經驗傳承與實際支持，協助年輕世代將創意轉化為可行的創業計畫。

台科大首屆「台科青創－創業黑客松」圓滿落幕，電機系學生開發「多模態智慧監測與養殖決策平台」獲得第一名，抱回新台幣25萬元獎金。圖／台科大提供

台科大校長顏家鈺(左)感謝傑出校友投入資源、支持學弟妹探索創業的可能性，讓學生有機會將技術與想法付諸實踐。圖為傑出校友聯誼會會長卓欽銘(右)代表領取感謝狀。圖／台科大提供

「台科青創－創業黑客松」競賽提供團隊交流創新思維、分享實作經驗的平台，鼓勵參賽者將創意轉化為具體成果。圖／台科大提供

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