文總「匠人魂」 走進正修科大探索文物修復幕後故事

從挖掘畫家陳澄波畫作下的隱藏裸女到投入修復花蓮光復受災文物，幕後都有正修科技大學文物修護研究中心的身影。文總「匠人魂」新集數深入其中，讓人認識修復師職業。

正修科大文物修護研究中心成立於2005年，涵蓋油畫、木質、金屬等領域，更設有化學檢測分析部門。中華文化總會「匠人魂」新集數「時間的修復者」中，可見其中有從業逾20年的油畫修復師呂堅華、投入木質修復10年的林佳禾，以及其他各有所長的箇中好手。

正修團隊曾運用X光照射等科學檢測，在陳澄波畫作「嘉義公園一景」中，發現其畫作底層竟還隱藏著裸女畫像。不過是因早年物資匱乏而重複使用畫布，或受當時社會風氣影響而覆蓋舊作，其原因不可考，但已為理解藝術家的創作歷程開啟另一扇窗。

文總今天發布新聞稿表示，2025年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害重創光復鄉，當地保安寺珍藏的文物也遭洪水與淤泥侵襲。在台灣文物保存協會號召下，正修科大師生也投入公益搶救，為受損格扇清除汙垢、加固結構及彩繪層。

林佳禾強調，修復師最重要的職責，就是想辦法讓文物恢復健康、延長物命。他們所守護的不只是物件本身，更是地方累積的信仰與記憶。

「匠人魂」第62集「時間的修復者」即日起在文總FB、YouTube及IG上線，台視也將於17日下午5時播出，並於18日晚上8時30分於台視新聞台重播。

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