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雲科大30人躋身全球前2%頂尖科學家 校長、學生、老師都在列

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
美國史丹佛大學與國際學術出版商Elsevier公布2026年「全球前2%頂尖科學家」榜單，雲林科技大學連同校長張傳育共有30人入選年度科學影響力排行榜。圖／雲林科技大學提供
美國史丹佛大學與國際學術出版商Elsevier公布2026年「全球前2%頂尖科學家」榜單，雲林科技大學連同校長張傳育共有30人入選年度科學影響力排行榜。圖／雲林科技大學提供

美國史丹佛大學與國際學術出版商Elsevier公布2026年「全球前2%頂尖科學家」榜單，雲林科技大學連同校長張傳育共有30人入選年度科學影響力排行榜，其中29名為教師、1名為學生研究者，入榜教師占全校專任教師7.14%，連續兩年成長。張傳育表示，入榜成績展現學校在人工智慧、影像處理及網路通訊等研究領域的國際競爭力。

史丹佛大學與Elsevier公布的全球前2%頂尖科學家榜單，以全球大型引文摘要資料庫Scopus為基礎，依總引用次數、h-index等6項指標計算綜合分數，分為「終身科學影響力排行榜」與「年度科學影響力排行榜」，是國際間衡量學者研究影響力的重要參考指標。

科大今年共有30人入選年度榜單，入榜教師占全校專任教師比例從去年的6.52%提升至7.14%。其中16名教師連續3年入榜，占全校專任教師3.94%；另有6人首度入榜，包括1名學生研究者。

校長張傳育不僅再次入選 ，且同時名列「終身科學影響力」與「年度科學影響力」雙榜，他表示，要感謝多年來一起努力的研究團隊、歷屆學生、師長與朋友，並強調一個人的研究可以走得很快，但一群人的努力，才能走得更遠，未來將持續深耕人工智慧研究，培育更多優秀人才，讓雲科大與台灣的科研實力被世界看見。

雲科大入榜名單中，人工智慧與影像處理子領域有9人入選，該領域全球作者約51.7萬人，雲科大入榜者最佳排名位居全球前0.10%；網路與電信子領域則有5人入榜，最佳排名達全球第70名，在約22.8萬名作者中位居前0.03%，校方表示，顯示雲科大在人工智慧、智慧聯網及資通訊領域持續累積研究成果，並逐步形成穩定的研究人才梯隊。

張傳育表示，學校重視研究與產業實務的連結，積極推動AI融入教學與研究，並透過國際人工智慧管理研究所、智慧數據科學研究所等單位，匯聚國際研究人才，未來也會持續支持教師研究，促進研究成果與產業需求接軌。

美國史丹佛大學與國際學術出版商Elsevier公布2026年「全球前2%頂尖科學家」榜單，雲林科技大學連同校長張傳育共有30人入選年度科學影響力排行榜。聯合報系資料照
美國史丹佛大學與國際學術出版商Elsevier公布2026年「全球前2%頂尖科學家」榜單，雲林科技大學連同校長張傳育共有30人入選年度科學影響力排行榜。聯合報系資料照

美國史丹佛大學與國際學術出版商Elsevier公布2026年「全球前2%頂尖科學家」榜單，雲林科技大學連同校長張傳育共有30人入選年度科學影響力排行榜。聯合報系資料照
美國史丹佛大學與國際學術出版商Elsevier公布2026年「全球前2%頂尖科學家」榜單，雲林科技大學連同校長張傳育共有30人入選年度科學影響力排行榜。聯合報系資料照

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