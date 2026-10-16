弘光科大物治系學生赴日研習 體會輔具是使用者第二層肌膚

弘光科技大學物理治療系大二學生吳巧莉在教育部高教深耕計畫與學校「國內外自主學習計畫」的支持下，到日本名古屋知名輔具企業「東名ブレース株式会社」及日本藤田醫院，展開為期15天的海外深度研習，參與關節式踝足矯具與3D列印鞋墊製作，更深入醫院臨床第一線，了解台日輔具醫療的精準整合流程，更深刻體會輔具是使用者第二層肌膚的用心工藝。

吳巧莉高中就讀應用外語科，她說父親是一位優秀的物理治療師，自幼看著父親陪伴中風長者與車禍傷者走過艱辛的復健過程，深刻感受到物理治療帶給病患的希望，因而立志投入醫療領域。跨領域升上大學後，面對解剖學、生理學等繁重的基礎醫學，起步比有自然科學背景的同學更為吃力。

為縮短專業差距，吳巧莉在大一下學期主動加入助理授賴建宏的實驗室，利用課餘時間練習輔具製作基本功，在老師的鼓勵與輔導下，撰寫並遞交計畫書，成功爭取到赴日自主學習的寶貴機會。

在指導老師賴建宏的協助媒合下，吳巧莉到名古屋輔具大廠「東名ブレース株式会社」。她說研習期間，在日方專業技師用心指導下，系統性參與關節式踝足矯具（AFO）、傳統與3D列印鞋墊，及脊椎背架的完整製作流程。從人體骨骼力學評估、石膏取模、修模、材料熱成型加工到細部打磨，每一個環節都講求毫米級的精準度。

她也到名古屋藤田醫院臨床觀摩，見證日本醫療團隊中「物理治療師與輔具裝具士」無縫接軌的跨專業分工。吳巧莉說，她深刻體會到輔具並不是規格化的工業產品，而是必須從使用者的骨骼角度、步態受力、舒適度與皮膚耐受度進行全面評估，經過反覆動態調整與驗證，才能做出真正符合病患需求的「第二層肌膚」。

到海外學習有挑戰度，吳巧莉指出，即使具備外語基礎，面對高度專業的日文醫療與輔具術語仍是一大考驗，她善用翻譯軟體、筆記示意圖與手勢，主動向日本義肢裝具師反覆確認製作細節，積極求知的態度獲得日方技師與醫師的高度肯定，建立起跨國情誼，更培養出面對未知環境的主動溝通與解決問題能力。

賴建宏表示，學生能將校內所學的理論基礎，主動銜接至國際先進產業實務，正是自主學習計畫最寶貴的精神。吳巧莉展現極高的自我要求與實踐力，返國後更著手將海外所學整理成「輔具製作流程影像紀錄片」，將日本精準醫學與職人精神轉化為教材分享給學弟妹。未來她將持續精進生物力學與臨床評估，持續為物理治療與輔具臨床整合注入新能量。

弘光科大物治系大二學生吳巧莉（中）到日本研習，參與輔具製作。圖／弘光科大提供

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