美容職類唯一男選手 葉正堂奪國際技能競賽銀牌

美容常被視為女性專業，台灣技職國手葉正堂不畏老師勸退「從沒男生可以比」，成為國際技能競賽美容職類唯一男選手，更斬獲銀牌，打破性別框架，也證明男性能在美容領域發光。

手拿旗幟站上頒獎台，頂著短髮的葉正堂代表台灣參加今年上海國際技能競賽美容職類獲得銀牌，距離金牌僅一步之遙難免可惜，但他受訪時說，能以男性身分參賽並獲獎是一次難得的經驗。

葉正堂與美容領域的緣分從小開始，母親在家經營美髮店，激發他對美容設計興趣，原本夢想當服裝設計師，但後來參加樹德家商技藝班及試探體驗營，發現「讓人變漂亮，是很有成就感的事」，便一頭栽入美容領域。

樹德家商是南部老牌技職學校，過去也曾孕育多名台灣技職國手，葉正堂坦言，踏入美容科系後雖沒想過要當國手，但他仍想參加比賽、證明自己實力，但向老師提出設定目標時，反被老師勸退。

葉正堂回憶，美容行業包含美體護膚等、必須碰觸女性身體，即便是在學校練習，校方也常有疑慮而不太敢讓男學生嘗試，老師當時說「從沒出過一個男選手是可以比這個行業」，是事實也隱藏著擔憂，但他深信「我覺得我可以，我一定要比」，最終獲得老師支持。

憑藉這股意念，葉正堂全心全意投入練習，首先在第54屆分區技能競賽拿下金牌，之後參加全國賽獲得銀牌，由於不甘心沒有奪冠，在指導老師鼓勵下再次挑戰第55屆全國賽並拿下第一名，進一步取得國手選拔資格。

談到這次國際賽參賽過程，葉正堂分享「臨場適應很重要」，大會事前沒有提供考試範圍，這次比賽更出現過去沒考過的內容，像是以線挽臉的古老手法，他只能在上海當地緊急惡補，也遇到身體電療考題突然更換，要求選手操作不同部位等，他都必須即時調整回應。

雖然金牌最後被地主國中國選手奪走，但葉正堂深信自己實力「我本來就知道我會得獎」，也對於自己是今年美容職類中22名選手中的唯一男性感到驕傲，「可以站在這個國際舞台其實是一件很不錯的事情」，未來也希望繼續朝相關產業發展。

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