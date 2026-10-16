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雲科大30人入選全球前2%頂尖科學家 AI、資通雙強ICT研究亮眼

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲科大30人入選全球前2%頂尖科學家，AI、資通雙強ICT研究亮眼。圖／雲林科大提供
雲科大30人入選全球前2%頂尖科學家，AI、資通雙強ICT研究亮眼。圖／雲林科大提供

美國史丹佛大學與國際學術出版商Elsevier公布2026年「全球前2%頂尖科學家」榜單，國立雲林科技大學共有30名研究者入選年度科學影響力排行榜，其中29名為教師、1名為學生研究者；入榜教師占全校專任教師比例由去年的6.52%提升至7.14%，連續兩年成長，顯示雲科大研究能量持續提升。

「全球前2%頂尖科學家」榜單以全球最大引文摘要資料庫Scopus為基礎，依總引用次數、h-index、共同作者修正的hm-index，以及單獨作者、第一作者等論文引用表現等六項指標計算，涵蓋20個主領域、174個子領域，從全球逾千萬名研究者中選出各領域前2%的學者，並分為終身及年度科學影響力排行榜，是國際間衡量研究影響力的重要指標。

雲科大此次入榜者中，有16名教師連續3年入榜，占全校教師3.94%；另有6人首度入榜，其中包括1名學生研究者，呈現資深研究者持續累積、新進研究力量接棒的研究梯隊。

從研究領域來看，資訊與通訊科技（ICT）表現最突出，共14人入榜，接近全校入榜人數一半。其中「人工智慧與影像處理」子領域有9人入榜，全球作者逾51.7萬人，雲科大最佳排名進入全球前0.10%；「網路與電信」則有5人入榜，最佳排名全球第70名，在約22.8萬名作者中位居前0.03%。

值得注意的是，連續3年入榜的16名教師中，有7人來自ICT領域；首度入榜者則有3人來自ICT，顯示雲科大長期投入人工智慧、智慧聯網及資通訊研究，已逐步在國際學術社群形成能見度。

除頂尖科學家榜單表現亮眼，雲科大近年國際排名也持續攀升。2027年泰晤士高等教育（THE）世界大學排名，雲科大首度進入全球前500大，排名451至500名，與成功大學、台科大並列全台第6。

校長張傳育表示，連續入榜代表研究能量穩定累積，首度入榜則顯示新的研究力量正在形成，學校將持續支持教師研究，並強化研究成果與產業及社會需求接軌。

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