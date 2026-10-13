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嶺東科大加辦秋季就業博覽會 近50企業開出1500個職缺

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
嶺東科技大學今日舉辦秋季就業博覽會，邀請近50家優質企業進駐校園徵才。圖／嶺東科技大學提供
嶺東科技大學今日舉辦秋季就業博覽會，邀請近50家優質企業進駐校園徵才。圖／嶺東科技大學提供

嶺東科技大學今日舉辦秋季就業博覽會，邀集近50家優質企業進駐校園，釋出超過1500個職缺，提供學生全職就業、實習及工讀等多元機會。校方指出，活動獲勞動部勞動力發展署中彰投分署及台中市就業服務處支持，透過政府、學校與企業攜手合作，打造人才培育與產業需求接軌的就業平台。

嶺東科大校長陳仁龍表示，學校除每年4月舉辦就業博覽會，今年再於10月加辦秋季場次，繼去年首度辦理後持續深化校園徵才服務，讓學生在畢業求職之外，也能提早接觸產業、探索職涯方向，掌握實習與工讀機會。

嶺東科大副校長兼商管學院院長魏清圳指出，學校積極推動產學合作與職涯輔導，透過校園徵才活動搭起學生與企業之間的橋梁，讓學生有機會直接了解企業用人需求、職務內容及產業發展趨勢，並依據自身專長與興趣規劃未來。透過政府就業服務資源與企業徵才需求的串聯，更能協助學生拓展求職管道，也為企業媒合合適人才，創造雙贏。

今年秋季就博會涵蓋多元產業領域，超過1500個職缺提供不同科系及年級學生選擇。即將畢業的學生可把握機會與企業代表面對面交流、爭取面試機會；在校生則能提前了解職場環境，尋找實習及工讀機會，累積實務經驗，逐步提升職場競爭力。透過現場互動，企業也能深入認識青年人才的專業能力與發展潛力。

嶺東科大產學合作處長蔡家幸說，未來將持續整合校內教學資源、政府就業服務及企業合作網絡，深化職涯探索、實務學習與就業媒合機制，讓學生在學期間做好進入職場的準備。

嶺東科技大學今日舉辦秋季就業博覽會，邀集近50家優質企業進駐校園，釋出超過1500個職缺。圖／嶺東科技大學提供
嶺東科技大學今日舉辦秋季就業博覽會，邀集近50家優質企業進駐校園，釋出超過1500個職缺。圖／嶺東科技大學提供

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