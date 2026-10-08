北市發布無人機教材 木柵高工打造人才培育基地

AI、無人機科技近年發展快速，台北市首度舉辦AI無人機教育論壇，不只領先全國發布本市國中小無人機教材，也將逐年提高無人機教育領航預算、在各行政區建置40公分級無人機足球場，更在木柵高工打造無人機製造維修人才培育基地。

教育局昨日在木柵高工首度舉辦台北市AI無人機教育論壇，打破教育與產業的傳統邊界，首次匯集交通部民用航空局、財團法人國家實驗研究院等政府機關，以及國立虎尾科技大學、擎壤科技公司等國內無人機領域領導大專院校及產業代表，打造跨域交流平台。

局長湯志民說，北市已將無人機廣泛應用於市政實務，如消防局的災情勘查與救災應變、警察局於尖峰時段的幹道交通監測等，大幅提升城市韌性與治理效率，北市也深信培養無人機新世代人才，是邁向智慧城市的重要基礎。

湯志民指出，北市積極推動無人機教育，結合STEAM教育發布國中小無人機教材，下一階段將鼓勵技術型高中結合產業需求，發展無人機特色群科課程如園藝科學生學習無人機農噴，土木科、建築科學生運用無人機進行工程及公共設施巡檢等。

教育局表示，北市將逐年提高無人機教育領航預算，從去年挹注23校183萬元、今年45校669萬元，大幅提升至明年50校，補助經費增為40至250萬元不等，總計投入超過4100萬元，為師生提供最完善的無人機資源。

教育局也說，持續辦全市性無人機競賽、學生營隊與教師考照研習，今年下半年將發布臺北市高中職無人機專題教材，內容涵蓋無人機影像辨識、空拍實務及飛手訓練等主題，同步研發無人機動畫教材，提供各學層教學運用；國際交流方面，全面培育FIDA及FAI國際賽制無人機足球人才，也規畫邀請韓國無人機足球教練來台辦理師資培訓。

另外，木柵高工115學年度首度推出「無人機機構設計與製作」、「無人機控制與應用」等多元選修課程，結合北市無人機教育中心風洞裝置、RECF程控無人機場地、雷射切割機、3D列印機等設備，提供校內學生跨域學習3D建模設計、自製無人機及程式控制飛行。 教育局說，該校116學年度整合電子、電機、機械、製圖等群科資源，建置「新世代無人機智慧控管與數位製造工場」，打造全台第一所以無人機為發展特色的技術型高中，厚植技職學生核心競爭力。

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