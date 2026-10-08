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屏東邁向科技新城 屏科大工學院設立半導體封裝學士學位學程

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏科大工學院將成立「半導體封裝學士學位學程」，預計116學年度招生。圖／屏科大提供
屏科大工學院將成立「半導體封裝學士學位學程」，預計116學年度招生。圖／屏科大提供

科技大廠接續進駐屏東，國立屏東科技大學響應國科會、屏東縣政府與台積電於屏東科學園區合作打造半導體供應鏈專區的戰略規畫，並配合行政院「大南方新矽谷推動方案」，工學院成立「半導體封裝學士學位學程」，預計116學年度招生。

台積電董事長魏哲日前在屏科園區半導體供應鏈專區動土典禮時，魏哲家當時致詞說，「我們還是缺人才」，希望政府更努力增加人口和教育能量。屏東縣議員許馨勻今總質詢關切科技大廠陸續進駐屏東，如何育才、留才。

周春米答詢說，協助屏科大向教育部成功爭取「半導體封裝學士學位學程」，116學年度招生，優先招收屏東縣在地學生，讓孩子在的家鄉，朝科技產業邁進。

屏科大今指出，半導體封裝學士學位學程致力解決半導體專業人才迫切需求，緊密對接在地產業聚落與技術趨勢，教學方向透過「理論建構、實作訓練、場域實習」三位一體跨領域實務教學體系，提供學生在地實習管道，落實「在地培育、在地無縫就業」。

屏科大指出，學程設立目的精準對接在地產業聚落與前沿技術趨勢，解決半導體封裝專業人才的迫切需求。在本校材料工程系、機械工程系、車輛工程系及生物機電工程系等既有系所深厚的實力加持下，「半導體封裝學士學位學程」更聚焦於半導體封裝領域，全方位涵蓋「材料、製程、設備、封裝與測試」等核心知識。

課程設計導入「理論建構、實作訓練、場域實習」三位一體，強化業界看重實務能力（如製程實驗設計、工程統計、設備與廠務管理），並於大三暑假或大四安排校外實習，落實「在地培育、在地無縫就業」。

「半導體封裝學士學位學程」招生對象涵蓋高中生（四技申請入學 10 名）、技高生（四技甄選入學及聯合登記分發共 20 名）、以及特殊選才（10名)，共計40名的入學名額，提供多元入學管道培育未來半導體領域之專業實務人才。

除了大學端外，周春米說，縣府2024年啟動「屏東縣高科技產業人才培育計畫」，已有16所高中職加入，從智慧農醫、綠色材料、太空到半導體等科技領域，進行系統性培力，，讓學生探索方向，也讓老師有更多教學資源支持。接軌就業，與高中職、大專校院合作，推進「3＋2＋N」、「3＋4」銜接規畫，串起學習、升學到就業的路。屏東縣從農漁大縣邁向科技新城，讓產業帶來機會，成為孩子留鄉、返鄉打拚希望。

屏科大材料工程系教室陳彥友介紹半導體鍍膜製程，帶領高中職暑期營學員認識薄膜沉積與材料表面處理的基本原理。圖／屏科大提供
屏科大材料工程系教室陳彥友介紹半導體鍍膜製程，帶領高中職暑期營學員認識薄膜沉積與材料表面處理的基本原理。圖／屏科大提供

屏科大工學院將成立「半導體封裝學士學位學程」，預計116學年度招生。圖／屏科大提供
屏科大工學院將成立「半導體封裝學士學位學程」，預計116學年度招生。圖／屏科大提供

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