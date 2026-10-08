2026傳說女神盃弘光科大站 總獎金40萬元

弘光科技大學與Garena傳說對決共同主辦的「2026 傳說女神盃｜弘光科大站」，今天在弘光科大電競館舉行記者會。此為慶祝弘光科技大學59周年校慶系列活動之一，總獎金新台幣40萬元的「傳說女神盃 弘光科大站」賽事，由國際電競產業中心（IEIC）及 IEIC 直播團隊承辦。賽事已於10月5日開放報名，第一輪資格賽（QR1）報名將於10月11日晚上11時55分截止。

弘光科技大學國際電競產業中心執行長黃建基表示，女子電競選手需要的不只是一個比賽名額，而是能持續練習、正式出賽、被看見的環境。從線上資格賽到電競館的線下八強淘汰賽和總決賽，用正式賽事的規格與轉播，讓每支參賽隊伍都能累積真正的比賽經驗。

Garena傳說對決賽事負責人林文彥（ ShyoLin ）表示，很高興與弘光科技大學合作推出傳說女神盃，希望這個比賽能讓更多業餘選手踏上高規格轉播的正式電競舞台，展現頂尖實力，更能為未來的賽事體系注入全新能量。Garena將持續深耕在地，建構更具永續性的賽事環境。

賽事開放年滿16歲、符合規章所定生理性別為女性選手參加，現役GCS職業聯賽登錄選手不得參賽。每隊登錄5至7名選手，未滿18歲者須取得法定代理人同意。隊長可於報名平台建立隊伍並邀請隊員；尚未組隊的選手，也能透過平台媒合區尋找隊友協助組隊參賽。

線上資格賽分QR1、QR2兩輪，預計各開放32隊，採三戰兩勝（BO3）單敗淘汰及全局BP，各取4隊晉級；未於QR1晉級的隊伍，可再報名QR2。最後晉級的8支隊伍將於11月13日至15日齊聚弘光科大電競館進行線下雙敗淘汰賽，產生3支隊伍進入11月21日決賽日；準決賽採五戰三勝（BO5）、冠軍賽採七戰四勝（BO7），線下賽事全程轉播。

獎金獎勵晉級線下賽的8支隊伍，冠軍16萬元、亞軍7萬元、季軍4萬元、殿軍3萬元，第5至第8名每隊2萬5千元。前4名預計獲邀參加「2027 弘光盃國際女子邀請賽」，並得優先獲得參與 Garena 傳說對決官方國際資格賽的機會；實際資格與邀請方式，分別以弘光科技大學與Garena傳說對決官方公告為準。

電競女子戰隊的日常訓練情形。記者游振昇／攝影

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