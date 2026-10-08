海廢變身綠色建材 高科大研發廢漁網入料強化邊坡

為解決海洋廢棄物與濱海護坡問題，海委會補助高科大團隊研發「海廢纖維噴凝土」，將廢漁網轉化為防護建材。除以塑代鋼解決鏽蝕問題，更結合AIoT感測技術即時監測邊坡安全。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，海委會補助國立高雄科技大學教授陳松靖團隊執行計畫，成功克服南部特有「泥岩惡地」脆弱易崩塌挑戰。團隊將回收的廢棄漁網與寶特瓶轉化為高強度「海廢再生結構纖維」，直接拌入綠色噴凝土中，取代傳統不耐鹽分的鋼絲網。

海委會表示，這項技術將廢漁網抽絲，並透過物理壓紋技術製成結構級粗纖維，拌入混凝土噴射後能在內部構築立體防護網。遭遇地震或落石衝擊時能發揮架橋作用，賦予邊坡強韌防護力；同時創新推動「免掛網工法」，可減少高空人工掛網危險，並徹底解決濱海工程的鏽蝕病灶。

在環保與減碳效益上，每立方公尺噴凝土可去化6至10公斤的海廢塑膠，且因全面取代傳統鋼絲網，每立方公尺約可減少27公斤碳排放。經評估，新技術可將濱海護坡使用壽命自傳統的5年延長至12年以上，節省逾2成的全生命週期維護成本。

此外，計畫也導入數位轉型，開發專為惡劣環境設計的「抗衝擊智慧監測節點」。感測器採雙層吸震封裝技術，能承受高壓噴漿衝擊並深埋結構中，透過低功耗廣域網路（LoRa）即時回傳邊坡微小變形與傾斜數據，管理單位透過手機即可全天候監看護坡狀態。

海委會強調，未來將持續推動技術驗證與濱海在地應用，拓展至全台地質脆弱海岸地區，讓海洋廢棄物不再只是環境負擔，而是能守護土地的綠色資源。

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