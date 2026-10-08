崑山科大與大廠打造智慧電動補給車 深入防救災第一線

崑山科大電動車暨智慧電子工程系師生攜手公信電子、中華汽車與全家便利商店，打造「智慧零售電動補給車」（全家安心補給站）。實地演練投入軍警消與救難人員物資補給與電力備援服務，「展現技職教育與大廠深度合作的實質效益」。

校方表示，這次產官學合作獲教育部與經濟部產業發展署支持，副校長鐘俊顏領軍研發長暨車電系主任江智偉與鍾天穎老師帶領學生投入。全車以中華汽車ET35國產電動商用車為基礎，結合公信電子車載系統技術、崑崴電子企業支援及工研院研發，對接全家便利商店的行動零售運營需求。

校方說，團隊由天穎老師帶領學生投入車廂配置、線束規畫及機電整合設計，將工程構想轉化為實體，打造出集電動載具、智慧電子、能源管理與行動零售於一體的「行動超商」，將大廠車輛與系統優勢與學校研發能量完美契合。

江智偉表示，這輛電動補給車結合「行動超商、緊急供電、災區物資運送」三大應用，實踐「平時送便利、災時添助力」理念。平時可機動前往偏鄉、社區及活動場地提供購物與補給服務。強震或天然災害電力固定零售據點受損時，車廂展開即化身補給窗口，提供飲用水、食品、生活用品及防災包。

江智偉指出，把便利商店搬上車，考驗的不只是空間巧思，更需要解決冰箱保冷、設備用電及物資收納等工程技術問題，並結合車載電力與儲能系統，朝緊急通訊與電力備援「移動式韌性節點」發展。上月演練從台南到台東長途行駛並連三日運作，系統運作相當穩定，現場參演單位與各界高度肯定。

鐘俊顏副表示，極端氣候與重大災害考驗城市韌性，電動車角色已從交通載具逐步擴展為「移動能源與智慧服務平台」，崑山科大獲教育部支持成立「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」，並與50多家企業成立電動車產業聯盟，致力實務人才培育，對參與師生這輛車不僅是產學合作成果，更是「移動的實作教室」，讓學生能將課堂上的車輛、電機與控制知識連結至真實需求，體會技術服務人群的價值。

崑山科大與大廠打造智慧電動補給車成果帶出校園深入防救災第一線。圖／校方提供

崑山科大與大廠打造智慧電動補給車成果帶出校園深入防救災第一線。圖／校方提供

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