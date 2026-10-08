崑山科大與大廠打造智慧電動補給車 深入防救災第一線

崑山科大電動車暨智慧電子工程系師生攜手公信電子、中華汽車與全家便利商店，打造「智慧零售電動補給車」（全家安心補給站）。實地演練投入軍警消與救難人員物資補給與電力備援服務，「展現技職教育與大廠深度合作的實質效益」。
校方表示，這次產官學合作獲教育部與經濟部產業發展署支持，副校長鐘俊顏領軍研發長暨車電系主任江智偉與鍾天穎老師帶領學生投入。全車以中華汽車ET35國產電動商用車為基礎，結合公信電子車載系統技術、崑崴電子企業支援及工研院研發，對接全家便利商店的行動零售運營需求。
校方說，團隊由天穎老師帶領學生投入車廂配置、線束規畫及機電整合設計，將工程構想轉化為實體，打造出集電動載具、智慧電子、能源管理與行動零售於一體的「行動超商」，將大廠車輛與系統優勢與學校研發能量完美契合。
江智偉表示，這輛電動補給車結合「行動超商、緊急供電、災區物資運送」三大應用，實踐「平時送便利、災時添助力」理念。平時可機動前往偏鄉、社區及活動場地提供購物與補給服務。強震或天然災害電力固定零售據點受損時，車廂展開即化身補給窗口，提供飲用水、食品、生活用品及防災包。
江智偉指出，把便利商店搬上車，考驗的不只是空間巧思，更需要解決冰箱保冷、設備用電及物資收納等工程技術問題，並結合車載電力與儲能系統，朝緊急通訊與電力備援「移動式韌性節點」發展。上月演練從台南到台東長途行駛並連三日運作，系統運作相當穩定，現場參演單位與各界高度肯定。
鐘俊顏副表示，極端氣候與重大災害考驗城市韌性，電動車角色已從交通載具逐步擴展為「移動能源與智慧服務平台」，崑山科大獲教育部支持成立「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」，並與50多家企業成立電動車產業聯盟，致力實務人才培育，對參與師生這輛車不僅是產學合作成果，更是「移動的實作教室」，讓學生能將課堂上的車輛、電機與控制知識連結至真實需求，體會技術服務人群的價值。
世新大學近期發生多起校務治學爭議，如將各系獨立系辦公室整併為聯合院辦，服務各系的行政人員也被重新配置，引發學生反彈。世新大學學權前進陣線欲發起「舍我學運」，提出還我系辦系秘、校務資源配置透明、還我受教權利、還我言論自由等四項訴求。
考試院院會今日通過，116年第一次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試，將於116年2月20至21日在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮及金門等7考區同時舉行。
教育部昨天公布校事會議修正案，本次修正新增合理管教案件得直接結案、一般懲處原則上由校內人員調查，並針對向教育局提出的檢舉增設直接結案機制。不過，全國高級中等學校教育產業工會指出，若合理管教缺乏明確判斷標準，受理委員可能因擔心被指為「吃案」，仍傾向啟動調查程序，恐使案件分流機制形同虛設。
北一女、台大畢業女教師任教國中代理教師1個月，因學生吵鬧、挑釁而崩潰痛哭，發文求助引發教育工作者共鳴。
新竹市培英國中於1956年設校，校舍歷經不同時期興建、增建及整修，既有A、D棟屬校園早期興建校舍，經耐震能力詳細評估後建議拆除重建；市府推動老舊校舍更新，該校第一期新C棟「學悉樓」已於115學年度啟用，第二期A、D棟老舊校舍拆除重建工程也在近日決標，總經費逾5.7億元，由市款全額支應，預計於今年12月開工，工期1200日曆天。
2026年9月14日，美國空軍部長邁因克（Troy Meink）公開承認，美國已經在環繞地球運行的衛星上部署了「太空武器」，同時也指控其他太空先進國家正在做同樣的事情。看到這則新聞，不禁讓人擲筆嘆息：這一天，還是來了！
近代尖端科技的高速發展，常來自兩個原動力：一個是「有錢人的任性」，馬斯克的「星艦火箭」就是最好的例子；另一個是「戰爭的需求」，馮布朗的「V2火箭」就是最好的例子，這兩個例子的核心科技都是「火箭」，這新世界將人類的夢想和淨野心帶到了地球之外，但同時也讓博世
是的，科幻常走在科技，和科技的尖端發展互為因果。 1903年12月，萊特兄弟的飛機剛飛上天，英國科幻小說家威爾斯（HG Wells）就已經很有趣地看到了科技的軍事潛力。 1908年的五年後，他出版了《空中戰爭》（TheWar） intheAir）這本小說，描述了德國與美國之間爆發了空中戰爭，不僅使用飛艇和阿富汗進行空中纏鬥，還空中從對地面城市進行毀滅性的轟炸。六年後的1914年，一場戰爭爆發，戰爭中的空戰模式和威爾斯小說中的描述準確吻合。在這個例子裡，尖端科技的「飛行」首先出現，於是將這項科技用於「戰爭」的小說。
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