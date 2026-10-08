北港農工種米自製「爆米香」高規格迎賓 台北教育團盛讚教學成果

台北市教育績優行政人員訪問團南下雲林縣北港農工，深入走訪農業大縣職校生的教育現況，校方出動學生獅團迎賓，還引進北港知名特色小吃「煎盤糕」「麵線糊」，更以學生種的米，用傳統爆米香開箱「碰！」一聲巨響，取代鞭炮迎來喜氣，搭配師生烘焙的茗茶傳香，讓訪團感受滿滿的熱情和教學成果。
台北市績優衛生體育教育行政人員昨天抵雲林縣北港農工參訪，為展現辦學特色與北港在地風情，學生社團以精彩的龍獅戰鼓及民俗體育扯鈴，熱情迎賓，技高一等的演出，不亞於於專業獅團，讓訪團一進校門就大感驚喜。
農場經營科師生親手烘焙的高山茶品茗，更讓大家口中留香，尤其以師生種植的稻米，用傳統技法製作爆米香款待來賓，讓參訪人員回味無窮，童年快樂記憶全寫在臉上，深深感受農校課程的成果和特色。
校長林孟郁指出，除分享社團和農業教學，更介紹校方的健康促進計畫及體育課程、運動社團、校隊經營和學生運動參與等實務經驗，透過座談交流，對於北港農工的衛生與體育行政推動所面臨的困境及解決策略交換意見。
茶敘時，除品賞茗茶和爆米香，學校更準備北港知名在地小吃「麵線糊」與「煎盤粿」讓大家品嘗，每個人讚不絕口。
林孟郁表示，農校除專業技能的培育，目前也有40個多元社團，鼓勵學生依興趣探索不同領域，透過接觸體育及民俗技藝等不同面向的學習，發掘潛能、展現自我，讓農校學生也可以很有自信，發揮所長，表現在未來所選擇的路，獻奉所學。
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