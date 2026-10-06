勇闖技能界奧運抱回1銀2銅 樹德家商3國手靠真功夫奪牌

2026技能界奧林匹克國際技能競賽落幕，高雄樹德家商一口氣有3名好手站上世界舞台，從美容、美髮一路拚到麵包製作，最後抱回1銀2銅，最吸睛的是美容職類葉正堂身為少見的男性選手，他打破性別框架，從國際好手突圍為台灣摘銀。

葉正堂與美容結緣始於國中技藝教育，因為真的喜歡，他選擇進入樹德家商美容科，看著學長姐陸續披上國手戰袍，心裡也埋下夢想「下一個能不能是我？」

男生學美容，難免面對外界刻板印象的質疑，葉正堂沒有退縮，靠著細膩手法與美感過關斬將，從分區賽、全國賽拿下國手資格在亞洲盃摘金，如今再闖國際技能競賽拿下銀牌，證明職業不分性別。

他坦言，備戰過程也曾碰上技術瓶頸甚至失去信心，所幸指導老師陳冠妤、裁判長謝韻婷以及家人、學姊陪伴，才讓他撐過低潮，他說，美容專業不應被性別限制，只要願意努力、堅持，每個人都能找到屬於自己的舞台。

拿下世界銅牌的美髮職類選手林怡萱是新二代，她從國中技藝教育踏入技職領域，在老師曾素美推薦下參加青少年技能培訓計畫，一舉拿下全國第一，也從此走進技能競賽這條漫長賽道。

從分區賽、全國賽到成為國手，林怡萱幾乎把青春歲月都泡在選手訓練室裡，反覆練習速度、精準度及造型美感，從亞洲盃拚進上海國際賽場，最終拿下美髮職類銅牌，讓多年苦練終於換成一面世界級獎牌。

烘焙食品科第一屆畢業校友林裕憲奪得銅牌，他從學生時期投入烘焙，在啟蒙老師邱苙溱帶領下打底，備戰期間長時間守在烤爐前，從配方、發酵到製作手法不斷修正，即使碰到瓶頸仍不放棄，最後靠著穩定表現站上頒獎台。

校長陳清美表示，3名選手、3種專業，都從技職教育走向國際，見證學校多年來建立從基礎實作到國際競賽的培訓體系成果，指導團隊陪著選手反覆修正細節、調整手感，將規畫3人以傑出校友身分返校，把國際賽場經驗傳給學弟妹，讓這次帶回來的1銀2銅不只留在獎牌榜上，也能鼓勵更多技職選手站上世界舞台。

烘焙食品科第一屆畢業校友林裕憲在國際賽場摘下銅牌。圖／高雄市樹德家商提供

拿下世界銅牌的美髮職類選手林怡萱是新二代。圖／高雄市樹德家商提供

麵包製作職類奪得銅牌。圖／高雄市樹德家商提供

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