快訊

維護安全的小代價？ 川普：可以讓伊朗摧毀這2座美國大城

國內流感新增重症219例、死亡44例雙創新高 上周就診近14萬人次

聽新聞
0:00 / 0:00

勇闖技能界奧運抱回1銀2銅 樹德家商3國手靠真功夫奪牌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
美容職類葉正堂身為少見的男性選手，他打破性別框架，從國際好手突圍為台灣摘銀。圖／高雄市樹德家商提供
美容職類葉正堂身為少見的男性選手，他打破性別框架，從國際好手突圍為台灣摘銀。圖／高雄市樹德家商提供

2026技能界奧林匹克國際技能競賽落幕，高雄樹德家商一口氣有3名好手站上世界舞台，從美容、美髮一路拚到麵包製作，最後抱回1銀2銅，最吸睛的是美容職類葉正堂身為少見的男性選手，他打破性別框架，從國際好手突圍為台灣摘銀。

葉正堂與美容結緣始於國中技藝教育，因為真的喜歡，他選擇進入樹德家商美容科，看著學長姐陸續披上國手戰袍，心裡也埋下夢想「下一個能不能是我？」

男生學美容，難免面對外界刻板印象的質疑，葉正堂沒有退縮，靠著細膩手法與美感過關斬將，從分區賽、全國賽拿下國手資格在亞洲盃摘金，如今再闖國際技能競賽拿下銀牌，證明職業不分性別。

他坦言，備戰過程也曾碰上技術瓶頸甚至失去信心，所幸指導老師陳冠妤、裁判長謝韻婷以及家人、學姊陪伴，才讓他撐過低潮，他說，美容專業不應被性別限制，只要願意努力、堅持，每個人都能找到屬於自己的舞台。

拿下世界銅牌的美髮職類選手林怡萱是新二代，她從國中技藝教育踏入技職領域，在老師曾素美推薦下參加青少年技能培訓計畫，一舉拿下全國第一，也從此走進技能競賽這條漫長賽道。

從分區賽、全國賽到成為國手，林怡萱幾乎把青春歲月都泡在選手訓練室裡，反覆練習速度、精準度及造型美感，從亞洲盃拚進上海國際賽場，最終拿下美髮職類銅牌，讓多年苦練終於換成一面世界級獎牌。

烘焙食品科第一屆畢業校友林裕憲奪得銅牌，他從學生時期投入烘焙，在啟蒙老師邱苙溱帶領下打底，備戰期間長時間守在烤爐前，從配方、發酵到製作手法不斷修正，即使碰到瓶頸仍不放棄，最後靠著穩定表現站上頒獎台。

校長陳清美表示，3名選手、3種專業，都從技職教育走向國際，見證學校多年來建立從基礎實作到國際競賽的培訓體系成果，指導團隊陪著選手反覆修正細節、調整手感，將規畫3人以傑出校友身分返校，把國際賽場經驗傳給學弟妹，讓這次帶回來的1銀2銅不只留在獎牌榜上，也能鼓勵更多技職選手站上世界舞台。

烘焙食品科第一屆畢業校友林裕憲在國際賽場摘下銅牌。圖／高雄市樹德家商提供
烘焙食品科第一屆畢業校友林裕憲在國際賽場摘下銅牌。圖／高雄市樹德家商提供

拿下世界銅牌的美髮職類選手林怡萱是新二代。圖／高雄市樹德家商提供
拿下世界銅牌的美髮職類選手林怡萱是新二代。圖／高雄市樹德家商提供

麵包製作職類奪得銅牌。圖／高雄市樹德家商提供
麵包製作職類奪得銅牌。圖／高雄市樹德家商提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國際技能競賽台灣獲獎率9成 歷屆國手就業前景好

團體第3 國際技能國手凱旋返台

國際技能競賽國手凱旋 勞動部長接機轉達總統賀電表達肯定

兩校友獲國際技能競賽優勝 明道中學：永遠是學生後盾

相關新聞

勇闖技能界奧運抱回1銀2銅 樹德家商3國手靠真功夫奪牌

2026技能界奧林匹克國際技能競賽落幕，高雄樹德家商一口氣有3名好手站上世界舞台，從美容、美髮一路拚到麵包製作，最後抱回1銀2銅，最吸睛的是美容職類葉正堂身為少見的男性選手，他打破性別框架，從國際好手突圍為台灣摘銀。

從幼幼班就有鮮乳喝！金門擴大學童乳品福利 315名幼兒受惠

金門縣政府持續擴大幼兒營養照顧，學童鮮乳政策今年再向下延伸。原本公私立幼兒園小班、中班及大班幼兒可享有鮮乳供應，因應近年幼兒園增設幼幼班，金門縣府宣布自115學年度起，將幼幼班學童一併納入鮮乳供應對象，預計約315名幼兒受惠，讓孩子從幼幼班開始就有鮮乳營養補給。

台灣仿生設計競賽揭曉 仿生機器人組國防大學仿大型鳥類巡檢系統奪冠

新北市政府與台灣仿生科技發展協會合辦的2026台灣仿生設計競賽，今天舉行頒獎典禮，大專暨青創組今年共徵集52組團隊作品，並首度增設「仿生機器人組」，共有11組團隊進入決賽，展現青年將自然智慧轉化為科技應用的多元創意及跨域創新成果。

好讀周報／不去學校也能上課？英國砸15萬買「機器人」代替學生 竟成拒學救星

英國每日郵報報導，英國學生因為擔憂、焦慮和壓力過大等原因而拒學的問題日益嚴重，地方政府為了處理拒學問題，斥資購買數千台單價3500英鎊（約新台幣14萬8678元）的AV1機器人協助。這款配備相機、麥克風與揚聲器的機器人會被放在學生的座位上代替他們出席，缺席學生可以在家與機器人連線參與課程。

好讀周報／空中客機喋血驚魂！副機師持刀刺機長 水管工機智救全機人

新聞故事：「杜拜航空」9月30日從杜拜飛往以色列特拉維夫的FZ1073航班，發生副機師持銳器刺傷機長的事件，嫌犯疑似企圖讓這架載有174人的波音客機墜毀。所幸乘客與機組員制伏嫌犯，機上原定執行返航任務的兩名機師即時接手操控飛機平安轉降，避免一場空難。

台中某高中社團老師涉性騷「摸頭和手」？ 校方啟動相關處理機制

台中市一所高中的社團老師被學生投訴有「摸頭和手」的性騷擾行為，學校接到教育局轉請調查的指控，今表示已依規定完成校安通報，並立即啟動相關處理機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。