兩校友獲國際技能競賽優勝 明道中學：永遠是學生後盾

弘光科技大學二年級學生陳品叡和國立台灣科技大學四年級的賴偲予日前在第48屆國際技能競賽分別獲得西餐烹飪、平面設計職類優勝，兩人共同點都是來自明道中學的校友，即使離開學校也都還以明道為訓練基地或持續與老師連絡和討論。得獎後，他們急切的想把經驗分享給學弟妹，希望他們也能站上國際舞台。

陳品叡說，他在獲選國手後便持續以明道中學作為訓練基地，讓自己能夠專心投入訓練。明道的老師陳建宏本身就曾是世界技能競賽銅牌國手，長期以來一路陪伴她訓練、調整與突破，讓她感覺獲益良多。

陳品叡分享經驗說，本屆競賽加入感官評鑑，從視覺、嗅覺到味覺品評都成為重要環節，也讓競賽從單純的技術展現，進一步考驗選手的綜合判斷能力。有志挑戰國際技能競賽的學弟妹除了持續強化技術，也要培養感官分析及判斷能力，才能面對國際賽場更多元的要求。

賴偲予在比賽前也一直持續與明道的老師討論賽事的準備細節，她認為，除了「做得好」，「說得清楚」同樣重要。本屆競賽除了完成設計作品，也增加作品發表要求，選手不僅要具備實作能力，更必須清楚說明設計理念、創作思考與作品特色。因此，建議學弟妹在精進專業技術的同時，也要訓練表達與溝通能力，讓自己的作品不只是完成，更能透過清楚的表達呈現作品背後的想法與價值。

明道中學校長陳炤華說，這次世界技能競賽有兩位明道校友代表台灣參賽並獲得優勝，對學校而言是莫大的榮耀。能夠獲得這樣的成績，學校與有榮焉。兩位校友一路接受專業訓練、經歷競賽挑戰，也為學弟妹立下良好典範，明道永遠都會是學生和校友們的後盾。

弘光科技大學二年級學生陳品叡（中）和國立台灣科技大學四年級的賴偲予（右三）在國際賽事得獎，明道中學校長陳炤華表揚兩人和感謝指導老師。圖／明道中學提供

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

明道 國際技能競賽 學生 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往