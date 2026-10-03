台南應用科大碩士畢業生鄭惠芬克服障礙 論文獲學位論文組最佳傳播獎

台南應用科大生活應用科學碩士班畢業生鄭惠芬碩士論文「台灣情緒教育課程對幼兒情緒能力發展之系統性文獻回顧」，獲「臺灣學術傳播獎」學位論文組「最佳傳播獎」。31日在張榮發基金會頒獎。
指導教授張懿心指出，鄭惠芬的研究聚焦幼兒情緒能力發展及國內情緒教育課程實施成效，系統性文獻回顧與整合分析，建立完整的研究脈絡與實證基礎，為台灣幼兒情緒教育理論發展及教學實務提供重要參考依據。
論文發表後於學術資料庫獲得高度關注與引用，展現研究成果的學術影響力與實務價值，也因此榮獲評審肯定。
張懿心表示，身為腦性麻痺患者，鄭惠芬求學與研究歷程面對諸多挑戰，卻始終保持對知識探索與學術研究熱情。憑藉堅定意志與對幼兒教育使命感，不僅順利完成碩士學位，更以高品質研究成果獲學界肯定，奮鬥歷程充分展現終身學習與永不放棄的精神。
校方表示，獲獎不僅是對鄭惠芬個人研究成果與學術影響力高度肯定，更彰顯生活服務產業系生活應用科學碩士班在研究指導、學術培育及跨域整合教學方面的卓越成果。完善的研究訓練機制與多元課程規畫，鼓勵學生將生活議題轉化為研究主題，進而回應產業需求與社會發展趨勢。
台灣學子再次驚艷國際。新北市路亞實驗教育機構（LUYA Academy）學生張楷逸（Kyle Chang），日前代表台灣前往義大利斯波萊托（Spoleto）參加2026年第14屆HIPPO國際英語奧林匹克全球總決賽（World Finals），在來自全球逾60國家、超過8萬名選手中脫穎而出，勇奪「全球第一名」佳績。
吉娃娃體型迷你，個性卻常常很有「存在感」。現在，科學家在牠的基因裡又找到一個令人意外的身世線索：吉娃娃竟然和郊狼（Canis latrans）共享部分DNA片段。這項發表於《自然通訊》（Nature Communications）的研究，原本是要測試新的基因分析工具，卻意外挖出了這隻全球最小型犬種之一的美洲血統。
從DNA裡追查狗狗祖先
DNA會一代代由親代傳給後代，因此不同動物共享的基因片段，可以留下祖先混血與演化歷史的線索。不過，動物基因組非常龐大，要判斷每一段DNA究竟來自哪個祖先族群並不容易。
史丹佛大學（Stanford University）團隊這次測試兩套軟體Gnomix與Gnofix，能同時比較許多動物的基因組，推估不同DNA區段的來源。這種方法稱為局部祖源推斷（local ancestry inference, LAI），可以把一個動物的基因組拆成不同片段，再追查每一段最可能源自哪個族群。
研究人員原本是在驗證這套方法，結果分析到吉娃娃時，發現牠的基因組中有多個片段與北美洲郊狼相符。
吉娃娃保留了美洲原生犬的血統
過去研究已發現，現代墨西哥犬種吉娃娃與墨西哥無
我方駐英國代表姚金祥與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）於台灣時間10月2日，在倫敦正式簽署台英科學創新暨技術合作協議（SITA），雙方同意推動衛星通訊合作、矽光子學術聯盟，以及半導體培力計畫。
台南應用科大生活應用科學碩士班畢業生鄭惠芬碩士論文「台灣情緒教育課程對幼兒情緒能力發展之系統性文獻回顧」，獲「臺灣學術傳播獎」學位論文組「最佳傳播獎」。31日在張榮發基金會頒獎。
「撐到58歲太恐怖了。」54歲的偏鄉教師唐宇新決定明年（2027年）提前退休，即使每月少領七、八千元也要走。身體亮紅燈，加上親師衝突、學生管教與校園壓力，讓他只想把時間還給自己。教育部正研擬調高資深優良教師獎金，服務40年1萬5000元，恐也留不住人。
但資深教師一批批退場後，誰來接？北市一名技高教師示警，專業類科近5年連一名師培實習生都沒有，師資來源恐「斷根」。
雲林縣北港高中新建展演廳成為學生學習、發表成果的新舞台，卻獨缺一架鋼琴，以致只能靠錄影代替實體演出。扶輪公益網得知此事，昨天一口氣捐贈三架鋼琴給北港高中和巨人中學，為音樂教學添利器，榮獲音樂縣賽金牌的學生馬上獻奏一曲，悠揚旋律迴盪校園，溫馨傳愛。
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