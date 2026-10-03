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台南應用科大碩士畢業生鄭惠芬克服障礙 論文獲學位論文組最佳傳播獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科大碩士畢業生鄭惠芬克服障礙 論文獲學位論文組最佳傳播獎，圖／校方提供
台南應用科大碩士畢業生鄭惠芬克服障礙 論文獲學位論文組最佳傳播獎，圖／校方提供

台南應用科大生活應用科學碩士班畢業生鄭惠芬碩士論文「台灣情緒教育課程對幼兒情緒能力發展之系統性文獻回顧」，獲「臺灣學術傳播獎」學位論文組「最佳傳播獎」。31日在張榮發基金會頒獎。

指導教授張懿心指出，鄭惠芬的研究聚焦幼兒情緒能力發展及國內情緒教育課程實施成效，系統性文獻回顧與整合分析，建立完整的研究脈絡與實證基礎，為台灣幼兒情緒教育理論發展及教學實務提供重要參考依據。

論文發表後於學術資料庫獲得高度關注與引用，展現研究成果的學術影響力與實務價值，也因此榮獲評審肯定。

張懿心表示，身為腦性麻痺患者，鄭惠芬求學與研究歷程面對諸多挑戰，卻始終保持對知識探索與學術研究熱情。憑藉堅定意志與對幼兒教育使命感，不僅順利完成碩士學位，更以高品質研究成果獲學界肯定，奮鬥歷程充分展現終身學習與永不放棄的精神。

校方表示，獲獎不僅是對鄭惠芬個人研究成果與學術影響力高度肯定，更彰顯生活服務產業系生活應用科學碩士班在研究指導、學術培育及跨域整合教學方面的卓越成果。完善的研究訓練機制與多元課程規畫，鼓勵學生將生活議題轉化為研究主題，進而回應產業需求與社會發展趨勢。

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