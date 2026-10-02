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港都盃海洋永續餐飲創意大賽 台南應用科大旅館管理系學生獲1金1銀4銅
台南應用科大旅館管理系學生在中華民國國際調酒協會昨舉辦的「港都盃海洋永續餐飲創意大賽」贏得1金1銀4銅。校方表示，學生用實力證明餐飲外場服務頂尖水準。
餐飲外場服務不僅是餐廳營運門面，更是用餐體驗核心環節。這次大賽餐飲服務組分為「職業大專托盤競賽」與「口布創意摺疊競賽」，考驗選手儀態、步伐平穩度、安全衛生標準及空間美學造詣。
旅館管理系主任陳冠穎說，托盤競賽選手必須在規定距離內，平穩且迅速地完成指定流程，對平衡感與心理素質是一大考驗。參賽學生展現卓越平穩度與優雅儀態，其中四旅三B何欣怡同學憑藉著精準流暢的動作與無懈可擊穩定表現，榮獲金牌；四旅二B康晴與四旅三B羅玉芳也展現出色的臨場發揮，雙獲銅牌。
考驗美學與手部巧勁的口布創意摺疊競賽，選手須在限時內完成多款指定造型與結合主題的創意口布，並結合餐桌與展示佈置展現整體美感。四旅二B林泳婕榮獲口布銀牌；四旅三B何欣怡與四旅二B廖怡虹，雙雙摘下銅牌。
陳冠穎說，這次參賽學生們完美體現了餐飲服務不只是「端盤子」，而是一門結合了力學、美學與貼心款待的精密專業藝術，這也是台南應用科大近年致力培養學生成為應用AI協作、具備專業手做技能的「美感生活職人」最佳學習成果應證。
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