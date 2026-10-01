台灣與阿拉巴馬州簽MOU 攜手建構高科技人才鏈

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辦事處處長林主恩今天和阿拉巴馬州高等教育委員會執行主任普賽爾簽署「台阿高 亞特蘭大 人才教育合作瞭解備忘錄」，台灣將提供獎學金；辦事處表示，此為台灣首次與美國州政府建立以高科技人才培育為核心的教育合作機制。 科技
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿表示，林主恩和普賽爾（Jim Purcell）簽署這項合作備忘錄，攜手建構高科技人才鏈，深化台美地方夥伴關係。
辦事處指出，這項合作為台灣首次與美國州政府建立以高科技人才培育為核心的教育合作機制，雙方合作由經貿、投資及產業交流，進一步延伸至高科技人才、教育及創新領域。
林主恩致詞表示，當前全球科技競爭的核心不只是廠房、投資或資本，更關鍵的是人才與勞動力。半導體、人工智慧（AI）、資安、機器人及先進製造的未來發展，有賴持續培育並連結下一代科技人才。
辦事處指出，根據合作計畫，預計自116學年起，台灣每年提供5名獎學金名額，支持阿拉巴馬州青年學生赴台攻讀大學或碩士學位，研習領域聚焦半導體、AI、資安、機器人及硬體等高科技專業，並提供學費及生活補助。學生除可接受專業訓練，還能親身體驗台灣科技產業生態系。
林主恩說：「我們希望阿拉巴馬州學生赴台，不只是獲得學位或專業知識，更能進入台灣高度密集的科技生態系，帶回人際網絡、專業經驗及對台灣的了解。」
普賽爾表示，這項合作將為雙方學校建立合作橋梁，並為學生創造更多學習與發展機會，期待以此次簽署為起點，深化雙方高科技人才培育與教育交流，建立長期互惠夥伴關係。
辦事處指出，阿拉巴馬州近年持續發展汽車、航太、先進製造及科技產業，積極培養工程及技術人才，而台灣則是全球半導體及資通訊產業重鎮。雙方透過人才培育合作，可進一步強化高科技產業鏈的人才基礎，並為未來台灣企業與阿拉巴馬州在投資、研發、先進製造及科技創新方面的合作創造更多可能。
駐亞特蘭大辦事處業務涵蓋阿拉巴馬州、喬治亞州、肯塔基州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、田納西州等美國東南6州，負責推動台灣與這6州在商業、科技、教育及文化等各方面的交流。
屏東市萬年溪日前出現驚險一幕，一名老婦人站在萬年溪中卻遲不上岸。屏東高中二年級學生蘇丞宇騎單車經過發現異狀，多次呼喊老婦未獲回應，察覺不對勁，立即報警，警消趕抵將婦人救上岸送醫，蘇丞宇事後將這段歷程分享到threads，引發關注，還有民眾看到後，特別寫信到屏中校長信箱，校方獲悉後也表揚蘇丞宇。
2026-10-01 09:08
教育部近期預告修正公立學校教師獎金發給辦法，規畫調高資深優良教師獎金，增加0.5倍至現行的1.5倍。但台灣教育產業工會等9大教師工會認為，面對教師工作負荷增加、教育現場人力穩定及資深教師留任等問題，調幅依然與教學現場期待存在明顯落差。因此，呼籲教育部參考偏遠地區學校教師久任獎金的實質數額，大幅提高資深優良教師獎金。
2026-10-01 10:21
ＡＩ已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的ＡＩ模型，數發部推動建置「台灣主權ＡＩ訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。
2026-10-01 00:00
弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系學生展現運用AI創作學習成果！在助理教授范立揚指導下，學生參加「2026英國GBCA全球最佳創意獎秋季賽」，將AI技術應用於動漫影片與視覺藝術創作，獲得1面金獎、2面銀獎佳績。學生克服AI生成動畫畫面不一致的技術瓶頸，並透過反覆調校指令與參數，將科技創作與青春情感、關心環境等人文敘事完美結合。
2026-10-01 10:26
你以為沖馬桶只是按一下、轉身走人？最新一篇系統性文獻回顧提醒，沖馬桶時可能掀起一場看不見的病菌風暴。沖水產生的氣膠（aerosols）會被水流帶起，升到成人呼吸高度，並在空氣中停留約20秒。也就是說，馬桶裡的微生物會只乖乖待在水裡，有些可能會搭上這股沖水氣流，飄到周遭環境。
馬桶沖水，可能製造一小團微生物雲
這篇由澳洲弗林德斯大學（Flinders University）團隊進行的研究，分析了22篇與馬桶沖水氣膠相關的研究，發表於《整體環境科學》（Science of the Total Environment）。研究第一作者莉拉・阿迪亞尼（Lira Adiyani）指出，沖水時產生的湍流會把氣膠釋放到空氣中；而部分研究已在成人呼吸高度偵測到這些粒子，顯示馬桶沖水可能成為吸入暴露的途徑之一。
這些氣膠大多是水，但也可能含有生物氣膠（bioaerosols），也就是來自生物來源的空氣懸浮粒子，其中可能包含細菌或病毒。這些微生物可能來自使用後污染的馬桶，也可能來自沖水用水本身。阿迪亞尼表示，馬桶裡的微生物越多，沖水後釋放出的生物氣膠也可能越多；而沖水量較大的馬桶，通常會產生更多氣膠。
2026-10-01 08:00
「老師，我曾經想過傷害自己的孩子。」一名重障兒媽媽的無助告白，讓石英桂決定教會孩子在呼吸受阻時，盡力轉頭、表達「我要活下去」。投入幼兒特教26年，這位「靈魂的轉譯員」不但讀懂孩子無聲呼喊，也接住瀕臨崩潰的家庭。石英桂說，重障兒不是沒有想法，只是大人還沒有找到理解他們的方式。
2026-10-01 07:30
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