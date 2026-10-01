台灣與阿拉巴馬州簽MOU 攜手建構高科技人才鏈

駐亞特蘭大辦事處處長林主恩今天和阿拉巴馬州高等教育委員會執行主任普賽爾簽署「台阿高科技人才教育合作瞭解備忘錄」，台灣將提供獎學金；辦事處表示，此為台灣首次與美國州政府建立以高科技人才培育為核心的教育合作機制。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿表示，林主恩和普賽爾（Jim Purcell）簽署這項合作備忘錄，攜手建構高科技人才鏈，深化台美地方夥伴關係。

辦事處指出，這項合作為台灣首次與美國州政府建立以高科技人才培育為核心的教育合作機制，雙方合作由經貿、投資及產業交流，進一步延伸至高科技人才、教育及創新領域。

林主恩致詞表示，當前全球科技競爭的核心不只是廠房、投資或資本，更關鍵的是人才與勞動力。半導體、人工智慧（AI）、資安、機器人及先進製造的未來發展，有賴持續培育並連結下一代科技人才。

辦事處指出，根據合作計畫，預計自116學年起，台灣每年提供5名獎學金名額，支持阿拉巴馬州青年學生赴台攻讀大學或碩士學位，研習領域聚焦半導體、AI、資安、機器人及硬體等高科技專業，並提供學費及生活補助。學生除可接受專業訓練，還能親身體驗台灣科技產業生態系。

林主恩說：「我們希望阿拉巴馬州學生赴台，不只是獲得學位或專業知識，更能進入台灣高度密集的科技生態系，帶回人際網絡、專業經驗及對台灣的了解。」

普賽爾表示，這項合作將為雙方學校建立合作橋梁，並為學生創造更多學習與發展機會，期待以此次簽署為起點，深化雙方高科技人才培育與教育交流，建立長期互惠夥伴關係。

辦事處指出，阿拉巴馬州近年持續發展汽車、航太、先進製造及科技產業，積極培養工程及技術人才，而台灣則是全球半導體及資通訊產業重鎮。雙方透過人才培育合作，可進一步強化高科技產業鏈的人才基礎，並為未來台灣企業與阿拉巴馬州在投資、研發、先進製造及科技創新方面的合作創造更多可能。

駐亞特蘭大辦事處業務涵蓋阿拉巴馬州、喬治亞州、肯塔基州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、田納西州等美國東南6州，負責推動台灣與這6州在商業、科技、教育及文化等各方面的交流。

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