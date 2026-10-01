AI應用動漫影片與視覺藝術創作 弘光科大多遊系學生獲創意獎1金2銀

多媒體遊戲發展與應用系學生展現運用AI創作學習成果！在助理教授范立揚指導下，學生參加「2026英國GBCA全球最佳創意獎秋季賽」，將AI技術應用於 弘光科技大學 動漫 與視覺藝術創作，獲得1面金獎、2面銀獎佳績。學生克服AI生成動畫畫面不一致的技術瓶頸，並透過反覆調校指令與參數，將科技創作與青春情感、關心環境等人文敘事完美結合。 影片
此次榮獲「AI 輔助影視與表演類」金獎的作品「白鳥學姊不可能這麼可愛」，由大三學生施彥丞構思創作，同學陳祐均、黃兆廷協助製作完成。施彥丞指出，故事靈感源自高中女生對學姊純粹而深刻的單向傾慕。為了真實呈現青春期含蓄的情感，團隊特別避開誇張的戲劇衝突，改以同場景的三次重逢細膩堆疊主角漸進的心境變化。
短片中的轉折點落在雨中情節，學姊在水花濺起時下意識將學妹拉入傘內，任由自己的肩膀被雨水濕透，出自本能而非刻意的保護，成為主角心動的明確依據。施彥丞說，作品最後採用開放式結局，學姊並未回頭，這份善意究竟是有意或無意，想留給觀者無限的想像空間。
范立揚表示，本次3件獲獎作品充分展現學生將AI技術從工具操作昇華為「情感與議題表達」的創作能力。在技術層面上，「白鳥學姊不可能這麼可愛」呈現細膩的AI動畫控制力，目前許多AI動畫有畫面草率、角色前後不一致的技術痛點，此作品設定日式動漫風格為目標，施彥丞和同學透過無數次重複生成、反覆調校提示詞與參數，成功調教出風格統一且質感細膩的生成效果，擺脫AI創作的僵硬感，因而獲得金獎肯定。
多遊系學生在「AI視覺藝術類」亦雙雙奪銀。大三學生廖俞雯的作品「海底酸雨」，將陸地上的空氣污染與酸雨概念延伸至海洋。她指出，作品畫面描繪大量垃圾沉入海底，破壞水質環境，海底的魚類被迫像人類一樣戴上口罩、舉起雨傘，在污染嚴重的水下世界艱難求生，希望以強烈的視覺警示寓意呼籲大眾重視海洋生態保護。
另一件銀獎作品「自縛」，由大二學生陳宜勤創作。陳宜勤說，作品以「情感依賴」為題，探討人在親密關係中因過度依附而逐漸喪失自我認同的心理歷程。畫面中身穿白色洋裝的女孩四肢被細線纏繞，如同受控的人偶，細線勒出的傷痕象徵自我價值的消磨。背景中發出朦朧光芒的溫暖回憶，反襯出當下的黑暗與孤獨，引發觀者思考唯有放下執念，才能掙脫心靈束縛、找回自我。
獲得「AI視覺藝術類」銀獎作品「海底酸雨」。圖／弘光科大提供
榮獲「AI 輔助影視與表演類」金獎作品「白鳥學姊不可能這麼可愛」。圖／弘光科大提供
獲得「AI視覺藝術類」銀獎作品「自縛」。圖／弘光科大提供
榮獲「AI 輔助影視與表演類」金獎作品「白鳥學姊不可能這麼可愛」。圖／弘光科大提供
屏東市萬年溪日前出現驚險一幕，一名老婦人站在萬年溪中卻遲不上岸。屏東高中二年級學生蘇丞宇騎單車經過發現異狀，多次呼喊老婦未獲回應，察覺不對勁，立即報警，警消趕抵將婦人救上岸送醫，蘇丞宇事後將這段歷程分享到threads，引發關注，還有民眾看到後，特別寫信到屏中校長信箱，校方獲悉後也表揚蘇丞宇。
2026-10-01 09:08
教育部近期預告修正公立學校教師獎金發給辦法，規畫調高資深優良教師獎金，增加0.5倍至現行的1.5倍。但台灣教育產業工會等9大教師工會認為，面對教師工作負荷增加、教育現場人力穩定及資深教師留任等問題，調幅依然與教學現場期待存在明顯落差。因此，呼籲教育部參考偏遠地區學校教師久任獎金的實質數額，大幅提高資深優良教師獎金。
2026-10-01 10:21
ＡＩ已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的ＡＩ模型，數發部推動建置「台灣主權ＡＩ訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。
2026-10-01 00:00
立法院這周開議，下周將選召委並啟動各委員會，青年思潮等12個青年團體今天開記者會，在新會期初提出「10+1項」攸關青年權益的青年優先法案，呼籲朝野重視並加速審議年輕人關心的法案，也讓社會多元意見有機會進入立院。
2026-10-01 11:33
弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系學生展現運用AI創作學習成果！在助理教授范立揚指導下，學生參加「2026英國GBCA全球最佳創意獎秋季賽」，將AI技術應用於動漫影片與視覺藝術創作，獲得1面金獎、2面銀獎佳績。學生克服AI生成動畫畫面不一致的技術瓶頸，並透過反覆調校指令與參數，將科技創作與青春情感、關心環境等人文敘事完美結合。
2026-10-01 10:26
你以為沖馬桶只是按一下、轉身走人？最新一篇系統性文獻回顧提醒，沖馬桶時可能掀起一場看不見的病菌風暴。沖水產生的氣膠（aerosols）會被水流帶起，升到成人呼吸高度，並在空氣中停留約20秒。也就是說，馬桶裡的微生物會只乖乖待在水裡，有些可能會搭上這股沖水氣流，飄到周遭環境。
馬桶沖水，可能製造一小團微生物雲
這篇由澳洲弗林德斯大學（Flinders University）團隊進行的研究，分析了22篇與馬桶沖水氣膠相關的研究，發表於《整體環境科學》（Science of the Total Environment）。研究第一作者莉拉・阿迪亞尼（Lira Adiyani）指出，沖水時產生的湍流會把氣膠釋放到空氣中；而部分研究已在成人呼吸高度偵測到這些粒子，顯示馬桶沖水可能成為吸入暴露的途徑之一。
這些氣膠大多是水，但也可能含有生物氣膠（bioaerosols），也就是來自生物來源的空氣懸浮粒子，其中可能包含細菌或病毒。這些微生物可能來自使用後污染的馬桶，也可能來自沖水用水本身。阿迪亞尼表示，馬桶裡的微生物越多，沖水後釋放出的生物氣膠也可能越多；而沖水量較大的馬桶，通常會產生更多氣膠。
2026-10-01 08:00
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