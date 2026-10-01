AI應用動漫影片與視覺藝術創作 弘光科大多遊系學生獲創意獎1金2銀

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系學生展現運用AI創作學習成果！在助理教授范立揚指導下，學生參加「2026英國GBCA全球最佳創意獎秋季賽」，將AI技術應用於動漫影片與視覺藝術創作，獲得1面金獎、2面銀獎佳績。學生克服AI生成動畫畫面不一致的技術瓶頸，並透過反覆調校指令與參數，將科技創作與青春情感、關心環境等人文敘事完美結合。

此次榮獲「AI 輔助影視與表演類」金獎的作品「白鳥學姊不可能這麼可愛」，由大三學生施彥丞構思創作，同學陳祐均、黃兆廷協助製作完成。施彥丞指出，故事靈感源自高中女生對學姊純粹而深刻的單向傾慕。為了真實呈現青春期含蓄的情感，團隊特別避開誇張的戲劇衝突，改以同場景的三次重逢細膩堆疊主角漸進的心境變化。

短片中的轉折點落在雨中情節，學姊在水花濺起時下意識將學妹拉入傘內，任由自己的肩膀被雨水濕透，出自本能而非刻意的保護，成為主角心動的明確依據。施彥丞說，作品最後採用開放式結局，學姊並未回頭，這份善意究竟是有意或無意，想留給觀者無限的想像空間。

范立揚表示，本次3件獲獎作品充分展現學生將AI技術從工具操作昇華為「情感與議題表達」的創作能力。在技術層面上，「白鳥學姊不可能這麼可愛」呈現細膩的AI動畫控制力，目前許多AI動畫有畫面草率、角色前後不一致的技術痛點，此作品設定日式動漫風格為目標，施彥丞和同學透過無數次重複生成、反覆調校提示詞與參數，成功調教出風格統一且質感細膩的生成效果，擺脫AI創作的僵硬感，因而獲得金獎肯定。

多遊系學生在「AI視覺藝術類」亦雙雙奪銀。大三學生廖俞雯的作品「海底酸雨」，將陸地上的空氣污染與酸雨概念延伸至海洋。她指出，作品畫面描繪大量垃圾沉入海底，破壞水質環境，海底的魚類被迫像人類一樣戴上口罩、舉起雨傘，在污染嚴重的水下世界艱難求生，希望以強烈的視覺警示寓意呼籲大眾重視海洋生態保護。

另一件銀獎作品「自縛」，由大二學生陳宜勤創作。陳宜勤說，作品以「情感依賴」為題，探討人在親密關係中因過度依附而逐漸喪失自我認同的心理歷程。畫面中身穿白色洋裝的女孩四肢被細線纏繞，如同受控的人偶，細線勒出的傷痕象徵自我價值的消磨。背景中發出朦朧光芒的溫暖回憶，反襯出當下的黑暗與孤獨，引發觀者思考唯有放下執念，才能掙脫心靈束縛、找回自我。

獲得「AI視覺藝術類」銀獎作品「海底酸雨」。圖／弘光科大提供

榮獲「AI 輔助影視與表演類」金獎作品「白鳥學姊不可能這麼可愛」。圖／弘光科大提供

獲得「AI視覺藝術類」銀獎作品「自縛」。圖／弘光科大提供

榮獲「AI 輔助影視與表演類」金獎作品「白鳥學姊不可能這麼可愛」。圖／弘光科大提供

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