AV女優河北彩花唱進科大！校園演唱會卡司曝光 網笑喊一定翹課

僑光科技大學將於10月20日晚間舉辦「浪潮盛典」校慶演唱會，學生會公布壓軸的第三波卡司包括河北彩花、陳勢安與蕭景鴻。其中，河北彩花將以音樂作品登台，消息快速在社群引起討論，有人揪朋友去看，也有人發現演出時間碰上課程，笑說「一定是翹課啊」。
學生會在第三波卡司的臉書貼文中，特別預告河北彩花會以音樂作品的面貌亮相，希望觀眾從現場舞台認識她歌聲的一面。除此之外，陳勢安將帶來〈天后〉等熟悉情歌，蕭景鴻也將以自己的音樂風格加入演出。
根據鏡報報導，僑光科大表示，活動由學生會規劃，希望兼顧不同演出類型，也邀請年輕族群關注的藝人。河北彩花近年開始以歌手身分活動，學生會經過討論後，決定邀請她參與演出。
消息傳開後，Threads網友紛紛驚訝「河北竟然會參加這種活動」、「第一次看河北穿衣服，有點緊張」，還有人標記朋友提醒「河北彩花在等你」。另一串留言的同學則感嘆「然後我們在上課，裂開」，底下其他人回覆「一定是翹課啊」，玩笑話把期待演出的心情寫得相當直接。
不少外界人士詢問「校外人士可買票進場嗎？」、「畢業生可以去嗎」、「可惡不是僑光學生都想去了」。PTT上也出現討論，「河北老師學生多」、「唱歌是不錯聽啦」。
創刊於1954年的皇冠 雜誌，走過72年、874期後，今天宣布將於12月出版最後一期，為這段跨越數個世代的出版旅程畫下句點。皇冠雜誌發行人平珩，今天宣布這件震驚文壇的消息。
屏東縣教育產業工會今日召開記者會，揭露一名工會幹部同時任職國小特教教師，長期以「教育專家、好爸爸」形象面對社會，而私下卻涉公開社群刊登不雅照片、販售原味內褲，甚至疑似涉及未成年性行為等爭議，理事長郭瑋真代表全體幹部向社會致歉，並宣布依會內程序解除該名幹部目前擔任的所有職務、啟動會員處分程序；並依法向教育主管機關提出檢舉。
基隆某幼兒園不當對待幼兒事件，引發家長對園方管理及調查制度的質疑。受害幼兒家長與家長團體、台灣民眾黨代表等人今天到教育部前陳情，要求檢討園方罰則，提高教保機構及負責人更高處罰。並由中央訂定幼兒園監視錄影設備的設置、保存及調閱規範，讓事件發生後能及時保全證據、釐清事實。
金門縣金城鎮一間私立幼兒園中秋節前推出「柚子小軍團出擊」活動，老師以柚子皮替幼童製作創意服裝，但孩子都赤裸上身，僅穿著內褲、尿布的造型走出校園，甚至到附近連鎖超市活動，還拍攝影片、照片公開，引發網友對幼兒身體隱私、服裝適切性及影像曝光的強烈質疑。相關影片近日在社群平台瘋傳，園方隨後將影片下架並發布聲明，但回應卻說是經過家長同意，引發大批網友質疑「硬凹」。
台東池上鄉人氣小吃店「吉本肉圓」，牆上掛著陳睿淵的油畫「野地菜園」，畫中綠黃相間的清亮油彩，意外跟店家端出的肉圓「撞色」、產生協調的美感。大家印象中油膩雜亂的小吃店，卻能成為展示台灣當代畫家畫作的展場，這是台灣好藝術基金會和池上穀倉藝術館攜手推出的「藝術共享計畫」，將穀倉藝術館典藏的畫作、攝影作品免費借給池上店家展示，宛如「民間免費版藝術銀行」，讓當代藝術走進人群、釋放藝術的溫暖與多彩。
屏東縣教育產業工會今天召開記者會，揭露一名工會幹部同時任職國小教師，私下在社群刊登不雅照片、販售原味內褲。屏東縣教育處及該國小校長均表示，目前尚未接獲檢舉，會在接獲後啟動調查程序。該名被指控的老師則在臉書發文，暗指工會因「校事會議存廢爭議」製造新聞打擊他。
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