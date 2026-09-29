AV女優河北彩花唱進科大！校園演唱會卡司曝光 網笑喊一定翹課

僑光科技大學將於10月20日晚間舉辦「浪潮盛典」校慶演唱會，學生會公布壓軸的第三波卡司包括河北彩花、陳勢安與蕭景鴻。其中，河北彩花將以音樂作品登台，消息快速在社群引起討論，有人揪朋友去看，也有人發現演出時間碰上課程，笑說「一定是翹課啊」。

學生會在第三波卡司的臉書貼文中，特別預告河北彩花會以音樂作品的面貌亮相，希望觀眾從現場舞台認識她歌聲的一面。除此之外，陳勢安將帶來〈天后〉等熟悉情歌，蕭景鴻也將以自己的音樂風格加入演出。

根據鏡報報導，僑光科大表示，活動由學生會規劃，希望兼顧不同演出類型，也邀請年輕族群關注的藝人。河北彩花近年開始以歌手身分活動，學生會經過討論後，決定邀請她參與演出。

消息傳開後，Threads網友紛紛驚訝「河北竟然會參加這種活動」、「第一次看河北穿衣服，有點緊張」，還有人標記朋友提醒「河北彩花在等你」。另一串留言的同學則感嘆「然後我們在上課，裂開」，底下其他人回覆「一定是翹課啊」，玩笑話把期待演出的心情寫得相當直接。

不少外界人士詢問「校外人士可買票進場嗎？」、「畢業生可以去嗎」、「可惡不是僑光學生都想去了」。PTT上也出現討論，「河北老師學生多」、「唱歌是不錯聽啦」。

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