弘光科大健管系、語聽系首度同赴加實習 AI科技與人性照護並重

弘光科技大學與加拿大REL Technology Inc.合作的邁入第4年，今年執行教育部「學海築夢－加拿大健康照護科技實習體驗計畫」最大的特色，首度跨領域納入語言治療與聽力學系學生，與健康事業管理系學生一同赴溫哥華到海外實習。團隊將AI非接觸式感測技術與健康管理、溝通、認知及吞嚥功能相結合，把長者評估從傳統生理數值延伸至「全人健康」，為海外長照場域注入多元專業與科技溫暖。

今年參與實習的學生包括健管系大四學生劉芷希、蔡昕志，及語聽系大三學生莊主燕、嚴浩詮。在計畫主持人、健管系助理教授李怡慶帶領下，8月初赴加拿大溫哥華，展開將健康管理、智慧科技、語言治療與高齡照護高度整合的實務體驗。團隊日前返國，師生們最近向有意前往海外實習的兩系學生，分享實習成果及經驗。

李怡慶表示，今年安排健管與語聽兩系學生共同參與，希望學生打破單科系思維。健管系學生發揮資料分析與健康管理優勢；語聽系學生則針對語言溝通、認知狀況及吞嚥功能進行精準觀察。學生除了例行的體溫、血壓、血糖及睡眠情緒紀錄外，團隊更運用長者憂鬱量表（GDS-15）與簡易心智量表（MMSE）深入瞭解心理與認知狀態。

配合語聽系學生加入，今年實習首度導入EAT-10吞嚥困難篩檢工具。莊主燕、嚴浩詮指出，實習期間8名接受評估的長者中，平均得分為 4.5 分，最高達 15 分，部分個案出現進食固體食物費力、吞嚥後喉嚨殘留感等狀況，藉由評估情形讓團隊瞭解到，吞嚥問題不僅影響進食順暢度及生活樂趣，更直接關乎長者的營養吸收與嗆咳安全。

劉芷希、蔡昕志說，在心理與認知方面，GDS-15 評估顯示10名長者中有6人呈輕度、3 人呈中度憂鬱傾向；MMSE認知評估平均得分則為22分（最高30分、最低14分）。這些數據讓他們深刻體會，高齡照護絕不能只看單一數字，必須全方位通盤考量，才能為長者量身設計出合適的照護計畫。

除了長照實務，4名學生在溫哥華街頭完成100分「連鎖藥局購買因素」實地問卷調查，鍛鍊英文溝通與應變能力。亦走訪 New Vista Healthcare and Housing 與 UBC Hospital，實地觀察加拿大長照機構與教學醫院運作，學習長照中尊重長者自主性與尊嚴的核心價值。健管系學生劉芷希更於「International Conference on Nursing Workforce and Healthcare Development（ICNWHD-26）」國際研討會中，全英文發表論文，在國際無台展現學術能力。

李怡慶表示，實習單位加拿大 REL Technology Inc.專注於將AI與非接觸式感測技術應用於高齡照護，在不使用攝影機的前提下，精準掌握長者的生命徵象與活動異常。

弘光科大健管系及語聽系4名學生拿到實習證明。圖／弘光科大提供

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