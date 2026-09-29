土庫商工師生打造1：1「木域流光」 嘉義木構競賽奪金抱回15萬獎金

雲林縣土庫商工建築科團隊，參加2026年嘉義市木產業實構築競賽，以「木域流光」作品摘下金牌，獲得15萬元獎金，展現技職教育結合實務製作、設計創意與木構築技術的豐碩成果。

這項嘉義市木產業實構築競賽，以「木都薪傳 共鳴城市DNA」為主題，土庫商工建築科團隊在實習主任廖釗銨及老師陳加宜指導下，帶領學生連紘毅、王紫潔、陳柏良、程威豪、程筱淨、林鈺喆等6人，從材料準備、構件製作到現場組裝，每一個環節由師生攜手協作，作品以1：1實體設計比例，精美出眾，終於從眾多隊中脫穎而出。

陳加宜指出，「木域流光」設計以嘉義市舊監獄日式宿舍群的小水溝為發想核心，重現早期居民遊戲與休憩的生活記憶。木構屋頂、地板與搖搖船融入水波及紙船意象，象徵歲月流動與童年回憶；格柵屋頂透過光影變化，營造如記憶片段般的空間體驗，讓宿舍群的百年故事以嶄新的形式延續。

廖釗銨也說，整體結構以二夾一的接合方式設計，融入遊戲性與互動性設計，包含組子細工、收納椅、搖搖船、拉伸式桌遊桌、搖擺飛機、可調式躺椅，讓作品不只是提供觀賞，更藉由「人與作品」互動，延伸城市空間與生活的連結，呼應了競賽「共鳴城市DNA」的核心精神。

校長吳星宏表示，學生從設計發想、材料加工、實體製作到現場施工，經歷從無到有的過程，是珍貴的考驗，也從中學習臨場合作與專業技術，師生參賽前辛苦模擬集訓，不負苦心人拿下金牌，也肯定了技職教育培養實作能力與創意思考的成果。該作品將於嘉義實驗木場，展出至10月，歡迎民眾前往參觀，為土商學生加油打氣。

「木域流光」製作的1：10的雷雕模型，工法細緻又具創意，呈現嘉義木都的城市DNA，在眾多隊伍中脫穎而出，奪下金牌。圖／土庫商工提供

嘉義副市長林瑞彥頒獎給榮獲第一名的土庫商工建築科「木域流光」團隊。圖／嘉義市文化局提供

土庫商工「木域流光」作品，以嘉義市舊監獄日式宿舍群的小水溝為發想核心，重現早期居民遊戲與休憩的生活記憶，目前作品仍在嘉義實驗木場展出。圖／土庫商工提供

土庫商工建築科團隊設計建造的「木域流光」海報說明雷雕模型製程。圖／土庫商工提供

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