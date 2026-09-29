土庫商工師生打造1：1「木域流光」 嘉義木構競賽奪金抱回15萬獎金

雲林縣土庫商工建築科團隊，參加2026年嘉義市木產業實構築競賽，以「木域流光」作品摘下金牌，獲得15萬元獎金，展現技職教育結合實務製作、設計創意與木構築技術的豐碩成果。
這項嘉義市木產業實構築競賽，以「木都薪傳 共鳴城市DNA」為主題，土庫商工建築科團隊在實習主任廖釗銨及老師陳加宜指導下，帶領學生連紘毅、王紫潔、陳柏良、程威豪、程筱淨、林鈺喆等6人，從材料準備、構件製作到現場組裝，每一個環節由師生攜手協作，作品以1：1實體設計比例，精美出眾，終於從眾多隊中脫穎而出。
陳加宜指出，「木域流光」設計以嘉義市舊監獄日式宿舍群的小水溝為發想核心，重現早期居民遊戲與休憩的生活記憶。木構屋頂、地板與搖搖船融入水波及紙船意象，象徵歲月流動與童年回憶；格柵屋頂透過光影變化，營造如記憶片段般的空間體驗，讓宿舍群的百年故事以嶄新的形式延續。
廖釗銨也說，整體結構以二夾一的接合方式設計，融入遊戲性與互動性設計，包含組子細工、收納椅、搖搖船、拉伸式桌遊桌、搖擺飛機、可調式躺椅，讓作品不只是提供觀賞，更藉由「人與作品」互動，延伸城市空間與生活的連結，呼應了競賽「共鳴城市DNA」的核心精神。
校長吳星宏表示，學生從設計發想、材料加工、實體製作到現場施工，經歷從無到有的過程，是珍貴的考驗，也從中學習臨場合作與專業技術，師生參賽前辛苦模擬集訓，不負苦心人拿下金牌，也肯定了技職教育培養實作能力與創意思考的成果。該作品將於嘉義實驗木場，展出至10月，歡迎民眾前往參觀，為土商學生加油打氣。
昨天是教師節，但教育現場親師關係破裂、教師大量離職、教師失去管教權，立法院前院長王金平昨呼籲賴總統應履行承諾召開「第九次全國教育會議」，憂心今日若不大刀闊斧，剷除病灶，台灣明日就成菲律賓。教育部表示，將持續蒐集意見。
1609年的一個夏天晚上，義大利天文學家伽利略（Galileo Galilei）將他剛做好的望遠鏡指向夜空，開啟了現代天文工作者使用儀器觀測星空的先河。400年之後的2009年，國際天文學聯合會（IAU）所在地的法國帶頭，規劃了世界性的「全球天文年」，我是台灣的活動召集人，那一年，我們從教育部、國科會、文建會，和民間熱心科教的企業募集了可觀的經費，進行了許多天文教育和大眾推廣的活動，其中後續影響最深遠的一項，就是「星空之旅—伽利略的一生」科學藝術舞台劇。
科學史上流傳許多伽利略的傳奇故事，其中最有名的一項，就是他在1590年前後，帶著一大一小兩個球，爬到義大利比薩斜塔的頂端，在比薩城的萬千市民仰望之下，將兩個球從同一高度放開，讓所有人都看到它們同時落地。這個震撼人心的實驗，目的在糾正一般人的迷思：大家總以為重的東西掉得快，輕的掉得慢。伽利略這個演示告訴眾人，若是不考慮空氣浮力，物體落地的時間只和當地的重力加速度有關，和物體本身質量大小沒有關係。
這是伽利略的學生維維亞尼（Vincenzo Viviani）在1650年左右記載他老師生平行誼時，以小說形式寫下的故事，並非正史。但無
台東池上鄉人氣小吃店「吉本肉圓」，牆上掛著陳睿淵的油畫「野地菜園」，畫中綠黃相間的清亮油彩，意外跟店家端出的肉圓「撞色」、產生協調的美感。大家印象中油膩雜亂的小吃店，卻能成為展示台灣當代畫家畫作的展場，這是台灣好藝術基金會和池上穀倉藝術館攜手推出的「藝術共享計畫」，將穀倉藝術館典藏的畫作、攝影作品免費借給池上店家展示，宛如「民間免費版藝術銀行」，讓當代藝術走進人群、釋放藝術的溫暖與多彩。
國立台灣大學今啟用離岸風電人才培育第一基地，由教育部補助1億元，也是國內首個沉浸式學習離岸風電培訓場域，基地以等比例縮尺方式模擬離岸風場環境，將負責跨校整合、攜手產業共同培育人才。
「還不如去流水線當女工，都比當老師有尊嚴！」擁有美國博士學位、手握亮眼的SSCI國際期刊論文，某私立科大助理教授「如云」（化名），滿懷熱情返台報效家鄉，等待她的竟是一場失控的高教風暴，私校退場與併校危機接踵而來。她放低姿態投遞頂大博士後研究員職缺，也被狠狠「打槍」。
從意氣風發的旅美學人，到被迫流浪、甚至再次西進求職的孤勇者，「如云」的際遇，正是少子化巨浪下，正值學術黃金產出期卻流離失所的中生代學者最真實的悲歌。
衛理女中校長徐建國反思教育目的，認為除了追求升學、學術成就，也應思考學生真正需要的教育。台北科大師資培育中心主任傅遠智則針對教育現場困境，提出三項主張，呼籲保障教師管教權、改善教師待遇，並充實學校基本經費。
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