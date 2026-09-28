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國立二林工商3校友進軍國際技能競賽「全壘打」 揚名海外

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立二林工商校友施勝華參加第四十八屆國際技能競賽獲砌磚優勝。圖／二林工商提供
國立二林工商校友施勝華參加第四十八屆國際技能競賽獲砌磚優勝。圖／二林工商提供

第四十八屆國際技能競賽昨（9月27日）在上海圓滿落幕，國立二林工商3名就讀雲林科技大學的校友擔任國手，分獲展示設計職類銅牌、漆作裝潢職和砌磚職類的優勝，為二林工商在國際賽事締造「全壘打」佳績，肯定地方技能教育的耕耘用心。

二林工商長期與國中技藝班合作，指導對技職課程有興趣的國中生練習實做項目，部分學生從國中即參加技職縣賽，升學二林工商後志願成為選手苦練，就讀科技大學仍返回二林工商精進技能，在第四十八屆國際技能競賽獲獎的3名選手就是最佳範例。

「這次拿到展示設計職類銅牌銅牌真的很開心，很感謝一路陪伴我的老師和學校。」室內空間設計科校友莊玉雪今表示，國中開始接觸展示設計，一路走到國際賽，經歷很多挫折也曾懷疑自己適不適合這個職種，但二林工商老師陪伴練習，讓自己慢慢找到及確認方向，而國家代表隊訓練期間壓力非常大，只要有時間她就回二林工商熟悉的訓練場地，「回到母校就會想起為什麼喜歡這項技能的初衷，也能重新找回熟悉的手感。」

榮獲漆作裝潢職種優勝的校友洪錦瑋按照二林工商老師指導「時間管理」，順利度過學校考試與國手選拔的雙重壓力，進入國手訓練營他坦言「國際賽的訓練強度與全國賽完全不同，每個細節都必須更加精準。」洪錦瑋感謝二林工商老師從他國中就帶著訓練到現今，有機會在國際賽嶄露頭角。

二林工商裝潢技術科校友施勝華擔任砌磚職類優勝國手，今分享離開學校後仍持續返回母校受訓，並表示能代表國家出賽是非常難得的經驗，「很感謝二林工商老師一路支持，也謝謝學校提供很好的訓練環境，讓我在準備國際賽還能回來練習、找回熟悉的感覺。」

室內空間設計科主任黃晨琬說，3名校友能走到國際賽的關鍵，在於中技藝班開始扎根，長期累積練習養成的實力，才能一步步把技能練成專業。實習主任黃秋柑也說，3名選手全部獲獎是學生努力與師長團隊共同付出的成果，證明二林工商長期推動技能人才培育的方向正確。

校長丁志昱表示，二林工商再次完成國際技能競賽「全壘打」，不僅是選手榮耀更是學校技職教育團隊的努力成果，證明技能教育可從地方扎根，走向世界。

國立二林工商室設科主任黃晨琬（左）趕到第四十八屆國際技能競賽現場，關心展示設計職類國手莊玉雪。圖／二林工商提供
國立二林工商室設科主任黃晨琬（左）趕到第四十八屆國際技能競賽現場，關心展示設計職類國手莊玉雪。圖／二林工商提供

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