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教師節前夕 新北技高生奉茶、拜師、送束脩肉乾謝師恩

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
東海高中學生致贈真空包裝的束脩肉乾和芹菜，以現代方式重新詮釋古代束脩禮。圖／新北市教育局提供
東海高中學生致贈真空包裝的束脩肉乾和芹菜，以現代方式重新詮釋古代束脩禮。圖／新北市教育局提供

教師節將至，新北市技職高校校園以創意方式向師長表達感謝，鶯歌工商以傳統古禮舉辦陶工科師徒制拜師大典，學生向業師行拜師禮；能仁家商由學生親手奉茶、說出感謝；東海高中則將古代「束脩」化為真空包裝肉乾，趣味創意向師長致意。

新北市教育局表示，技職教育除培養專業技能，也重視專業態度與品格教育，教師及業師不僅傳授技術，更在教學與實作過程中帶領學生認識職人精神與傳承責任。透過不同形式的敬師活動，讓學生在學習一技之長的同時，也懂得感恩與飲水思源。

鶯歌工商有全台唯一「陶工師徒制教學」，自創校以來已連續27年舉辦拜師大典。活動中，學生在贊禮官見證下，祭拜象徵鶯歌陶瓷工藝傳承的陶神羅明、羅文，並依循傳統古禮向業界師傅行束脩六禮，正式成為師徒。

陶藝大師許旭倫表示，師徒制採小班近距離指導，除了傳授陶藝技法，也能讓學生從實作中體會職人的態度與精神。校長顏龍源表示，拜師典禮不只是形式上的儀式，更希望讓學生了解，學習一門技藝除了磨練技術，也肩負尊重專業、延續工藝的責任。

能仁家商則舉辦「春風化雨・感謝有您」敬師活動，由學生代表親手向導師奉茶，並鼓勵學生把平時不容易說出口的感謝，當面告訴老師。訓育組長洪妙宜表示，教育是一段陪伴孩子成長、建立自信的過程，一杯茶、一句謝謝，看似簡單，卻能讓學生感受到師生之間的情誼，也讓敬師活動成為一堂有溫度的生命教育課。

東海高中則發揮創意，將英文「Old School」諧音設計成「歐斯固歐」敬師活動，由學生代表致贈真空包裝的束脩肉乾和芹菜，以現代方式重新詮釋古代束脩禮。學生會長游采潔表示，親身參與敬師古禮後，除了感受到傳統文化的莊重，也更理解尊師與感恩的意義。

教育局表示，教師與業師是陪伴學生探索興趣、培養專業的重要引路人，新北市持續鼓勵各校結合學校特色推動敬師活動，讓尊師重道不只在教師節被看見，也能融入日常校園生活，讓學生帶著專業、責任與感恩，走向未來。

鶯歌工商以傳統古禮舉辦陶工科師徒制拜師大典。圖／新北市教育局提供
鶯歌工商以傳統古禮舉辦陶工科師徒制拜師大典。圖／新北市教育局提供

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