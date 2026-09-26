育達科大傳出佳音 社工系二技進修部30名畢業校友通過社工師考試

私立育達科技大學社會工作系傳出佳音，社工系二技進修部30名畢業校友通過社會工作師考試，順利取得專業資格。校方強調，這份成果不僅是校友長期投入學習與專業累積的肯定，也展現育達科大在社工專業教育與實務人才培育上的成果。

育達科大指出，對二技進修部學生而言，求學之路往往需要付出更多努力。許多學生白天投入職場，課後回到校園進修，在工作、家庭與課業間安排時間；也有的在人生不同階段重新思考職涯方向，選擇投入社工領域。從課堂學習、報告撰寫、實習到準備社會工作師考試，每個階段都是對時間、毅力與專業能力的考驗。

育達科大社會工作系主任許竹筌表示，看到30名校友通過社工師考試，最令人高興的不只是「考上了」，而是看到學生一路走來的改變與成長。許多二技進修部學生回到校園時，已有工作及家庭責任，他們願利用下班後及假日持續學習，本身就是一件值得肯定的事情。

育達科大校長龍清勇表示，學校一直重視學生專業能力與實務經驗的培養，尤其許多進修部學生必須同時兼顧工作、家庭與學習，能夠完成學業並進一步通過社會工作師考試，相當不容易。此次30名校友取得社工師資格，不只是對個人努力的肯定，也是學校推動實務教學與專業人才培育的重要成果。

龍清勇校長也勉勵校友，取得證照是專業生涯另一個階段的開始。社會工作是一份需要專業，也需要同理與責任的工作，希望校友未來進入不同的社福與社會工作場域後，能將在育達所學轉化為實際服務的力量，在陪伴與協助他人的過程中持續累積專業，發揮社會工作的價值。

校方說，為了將這份經驗繼續傳承，社工系規畫邀請這次通過社會工作師考試的學長姊重返母校，與在校學弟妹分享求學歷程、實習經驗、職場體會及社工師考試準備方式。盼透過學長姐最真實的經驗，讓學生更了解從校園學習、實習、專業證照到進入職場的歷程。

育達科技大學社會工作系學生在校內的廣亞藝術中心合影。圖／育達科大提供

育達科技大學社會工作系學生參加社會工作方案設計與執行競賽合影。圖／育達科大提供

育達科技大學社會工作系學生在圖書館前合影。圖／育達科大提供

育達科技大學社會工作系學生學期聚會合影。圖／育達科大提供

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