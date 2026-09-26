育達科大傳出佳音 社工系二技進修部30名畢業校友通過社工師考試

私立育達科技大學社會工作系傳出佳音，
系二技進修部30名畢業校友通過社會工作師考試，順利取得專業資格。校方強調，這份成果不僅是校友長期投入學習與專業累積的肯定，也展現育達 社工 在社工專業教育與實務人才培育上的成果。 科大
指出，對二技進修部學生而言，求學之路往往需要付出更多努力。許多學生白天投入職場，課後回到校園進修，在工作、家庭與課業間安排時間；也有的在人生不同階段重新思考職涯方向，選擇投入社工領域。從課堂學習、報告撰寫、實習到準備社會工作師考試，每個階段都是對時間、毅力與專業能力的考驗。 育達科大
育達科大社會工作系主任許竹筌表示，看到30名校友通過社工師考試，最令人高興的不只是「考上了」，而是看到學生一路走來的改變與成長。許多二技進修部學生回到校園時，已有工作及家庭責任，他們願利用下班後及假日持續學習，本身就是一件值得肯定的事情。
育達科大校長龍清勇表示，學校一直重視學生專業能力與實務經驗的培養，尤其許多進修部學生必須同時兼顧工作、家庭與學習，能夠完成學業並進一步通過社會工作師考試，相當不容易。此次30名校友取得社工師資格，不只是對個人努力的肯定，也是學校推動實務教學與專業人才培育的重要成果。
龍清勇校長也勉勵校友，取得證照是專業生涯另一個階段的開始。社會工作是一份需要專業，也需要同理與責任的工作，希望校友未來進入不同的社福與社會工作場域後，能將在育達所學轉化為實際服務的力量，在陪伴與協助他人的過程中持續累積專業，發揮社會工作的價值。
校方說，為了將這份經驗繼續傳承，社工系規畫邀請這次通過社會工作師考試的學長姊重返母校，與在校學弟妹分享求學歷程、實習經驗、職場體會及社工師考試準備方式。盼透過學長姐最真實的經驗，讓學生更了解從校園學習、實習、專業證照到進入職場的歷程。
育達科技大學社會工作系學生在校內的廣亞藝術中心合影。圖／育達科大提供
育達科技大學社會工作系學生參加社會工作方案設計與執行競賽合影。圖／育達科大提供
育達科技大學社會工作系學生在圖書館前合影。圖／育達科大提供
育達科技大學社會工作系學生學期聚會合影。圖／育達科大提供
教育部去年底推出「提高兼任行政教師工作獎金」，盼緩解校園行政荒問題，但台灣教育產業工會近日辦理「2026教師節教師意見調查」活動，實際兼任行政的教師中45.5%給予正面評價，但仍有31.6%的行政教師則直接給予負評。
2026-09-26 11:16
私立育達科技大學社會工作系傳出佳音，社工系二技進修部30名畢業校友通過社會工作師考試，順利取得專業資格。校方強調，這份成果不僅是校友長期投入學習與專業累積的肯定，也展現育達科大在社工專業教育與實務人才培育上的成果。
2026-09-26 12:42
國立台灣海洋大學115年度傑出校友遴選結果出爐，共有10位校友脫穎而出，包括台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎，他出身警界並苦讀考取司法官，被譽為「追稅悍將」；經濟部能源署署長的吳志偉自基層公職工程師起步，深耕海事工程與環境系統分析；還有台南市副市長姜淋煌等人，均在各自專業領域有卓越成就，將在10月17日73周年校慶表揚。
2026-09-26 08:55
手搖飲、汽水、運動飲料，對很多人來說不是偶爾放縱，而是日常固定班底。美國約65%成年人每天至少喝一份含糖飲料，而一項由麻省總醫院布萊根癌症研究所（Mass General Brigham Cancer Institute）進行的研究發現，每天喝含糖飲料的人，觀察到的胃癌風險較高；相較之下，人工甜味飲料則沒有出現同樣關聯。研究刊登於《胃腸肝病進展》（Gastro Hep Advances）。不過，先別急著把手上的飲料當成胃癌倒數計時器，這項研究看到的是相關性，還不能證明含糖飲料直接造成胃癌。
研究追蹤了11萬多人
含糖飲料過去已被研究連結到較高的大腸直腸癌、乳癌與肝癌風險，但和胃癌之間的關係仍比較不清楚。為了進一步了解，研究團隊分析了護理師健康研究（Nurses’ Health Study）與健康專業人員追蹤研究（Health Professionals Follow-Up Study）的資料。這兩項長期研究在數十年間蒐集參與者的飲食、生活型態與健康資訊。
這次分析共納入112,284名參與者，期間有278人罹患胃癌。研究資深作者、麻省總醫院布萊根癌症研究所腸胃科醫師與流行病學家安
2026-09-26 08:00
儘管教師節已列國定假日、教育部也推調薪方案，但一項針對全台3322名教師的調查出爐，高達93%對中央教育施政滿意度不滿，校事會議改革也被質疑成效有限，僅6%認為程序保障有進步。基層教師除了殷盼先改善親師溝通與申訴機制，但最想收到的教師節禮物，是哪一項改革？
2026-09-26 07:30
近幾個月，伊朗、中國和以色列的部分團體開始以不同以往的方式運用AI，在社群媒體上發動前所未見的操作輿論行動，令美國官員和安全研究人員更加擔心這項快速發展的科技。
2026-09-26 00:00
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