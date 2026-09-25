用愛與陪伴助學子逐夢 台東高商黃俊豪獲杏壇芬芳獎

單親清寒家庭出身，台東高商教師黃俊豪長年深耕技職教育，以專業培育學生技能，以愛與陪伴成功翻轉無數學子，獲得115年「杏壇芬芳獎」。

國立台東高級商業職業學校今天發布新聞稿表示，黃俊豪獲得今年度教育部杏壇芬芳獎，這份榮耀不僅是對黃俊豪長期以來為教育奉獻的高度肯定，也是台東高商全體師生共同的光榮。

台東高商表示，黃俊豪出身單親清寒家庭，求學階段雖然必須工讀以減輕家庭負擔，但憑藉著堅毅與努力考取彰化師範大學，完成翻轉人生的重要一躍，更深信「教育不只是知識的傳遞，更是翻轉人生的關鍵」，這份信念也成為黃俊豪教學生涯不變的初衷。

這段成長經歷，使他更能同理弱勢學生的處境，也奠定了「教育不是選拔菁英，而是去扶起每一個快跌倒的孩子」的教育信念，用心發掘每個孩子的潛力，並在他們脆弱時提供支撐的力量。

台東高商表示，黃俊豪任教東商20多年，始終堅守教育現場。早年擔任進修部導師，深知夜校學生時常因工作、家庭與經濟壓力而無法堅持完成學業，他利用夜間及放學後持續陪伴與課業輔導，甚至夜間10時後持續義務進行證照技能訓練，並時常將導師費投入班級獎勵與學生聚會，凝聚班級向心力，讓學生們更有信心能夠一起畢業。

黃俊豪擔任導師的班級連續數年獲生活榮譽競賽第一名，並用心輔導有意升學的學生繼續升學，更曾創下全班「電腦軟體應用」及「網頁設計」丙級技術士證照百分之百通過的紀錄，打破外界對進修部學生的刻板印象。

台東高商表示，黃俊豪轉任日校導師後，將「榮譽、學業、技能」融入班級經營，每天提早到校，從晨讀、課堂學習、環境整潔，到課後輔導、假日技能培訓及各項活動競賽，都全程陪伴學生一起努力，學生常說「班級在哪裡，俊豪老師就在哪裡」。

對於家庭弱勢、學習低成就或缺乏自信的學生，他從不輕言放棄，而是透過晤談、陪讀及生涯規劃，協助學生找到適合自己的方向，一路陪伴學子實現就讀公立大學、音樂系、體育大學、軍校及警專等人生夢想。

台東高商表示，除了教學與導師工作外，黃俊豪曾任資處科主任及實習主任等行政職務，積極推動專業課程發展、專業教室建置、推動技能檢定與產學合作，並參與設立廣告設計科及應用英語科、108課綱新課程及新建技藝大樓空間規劃，為東商技職教育發展奠定深厚基礎，並貢獻心力。

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