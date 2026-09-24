快訊

美軍跪地擦紅毯迎習近平！12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

少子化人才荒怎麼解？3公司靠AI重寫用人邏輯、補上人才斷層

直擊WirForce 2026世貿會場！「殘酷舞台」變角落生物 場地大3倍人潮卻減少

聽新聞
0:00 / 0:00

遇到危險怎麼做？弘光科大社區護理實習學生 教幼兒保護自己

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大護理系實習生到幼兒園，宣導居家安全衛教。圖／弘光科大提供
弘光科大護理系實習生到幼兒園，宣導居家安全衛教。圖／弘光科大提供

弘光科技大學護理系學生在台中市西屯區衛生所社區護理實習期間，走入社區及校園，到泰安國小附設幼兒園「居家安全」健康教育活動。學生將護理專業知識轉化為適合幼兒理解的內容，透過活潑、生動及具互動性的方式，協助幼兒認識日常生活中常見的居家危險，並建立基本的安全觀念。

實習指導老師蘇慧容表示，這次衛教內容以幼兒的生活經驗為出發點，介紹居家環境中可能發生的危險，包括跌倒、燙傷、窗戶墜落風險、觸碰插座及尖銳物品等，引導幼兒思考「遇到危險時可以怎麼做」。實習學生透過情境表演、影片、問答及互動活動，加深幼兒對安全行為的印象，使健康教育不再只是單向的知識傳遞，而是讓幼兒在參與過程中學習辨識危險並保護自己。

活動中，幼兒踴躍回答問題，主動分享自己在家中的生活經驗，例如不能隨意碰觸廚房用品、不能靠近危險的窗戶區域，使用電器時需要有大人陪同等。

參與實習學生們分享說，原本認為居家安全是較容易說明的主題，但實際面對幼兒後才發現，如何將護理專業知識轉換成幼兒聽得懂、記得住的語言，是此次活動中重要的學習。從內容設計、教具準備到現場帶領，都需要考量幼兒的年齡、注意力及理解能力，並且依據孩子的反應隨時調整說明及互動方式。

學生們表示，過去在課堂上學習健康教育時，較著重於知識內容及衛教技巧，這次實際進入社區後，更能體會「以服務對象為中心」的重要性。面對幼兒時，除了使用簡短易懂的語句，也需要搭配表演、影片、動作及提問增加互動。當看到孩子能主動說出哪些行為可能造成危險，並進一步回答保護自己的方法時，也讓學生感受到健康教育所帶來的實際意義及成就感。

蘇慧容表示，透過此次社區護理實習，學生將課堂所學應用於實際健康促進活動，也從活動規劃、執行及與幼兒互動的過程中，培養溝通表達、團隊合作及臨場應變能力。

護理系實習生透過情境表演，加深幼兒對安全行為的印象。圖／<a href='/search/tagging/2/弘光科大' rel='弘光科大' data-rel='/2/257887' class='tag'><strong>弘光科大</strong></a>提供
護理系實習生透過情境表演，加深幼兒對安全行為的印象。圖／弘光科大提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

護理 實習 弘光科大

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國家防災日基隆暖江國小模擬遇災害 師生正確避難救護、高年級幫低年級

921國家防災日全台演練 總統賴清德視察高雄特教學校

基隆「小太陽老師」宋吉清 教師節前感念國中恩師「三顧茅廬」助升學

坐上駕駛座的小孩不會變壞！國道服務區變身道安教室

相關新聞

院士連署促清大校長引退 梁賡義：辭職是最好方式 高為元應自己決定

曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多名院士共同發起連署，公開呼籲清大校長高為元主動引退，為續任後求職一事負責。梁賡義今天出面說明，他表示，清大校務委員、監督委員會等將有所動作，已和高為元分析，引退辭職是最好的方式，高為元應自己決定。

梁賡義等院士連署籲引退 清大校長高為元：以加倍努力爭取師生信任

國立清華大學校長高為元日前被爆出甫通過校長續任投票，後三天即赴美國夏威夷大學馬諾阿分校參加校長遴選決選。中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元主動辭職引退，清大今天表示，高為元已深知事件引發的疑慮，將持續推動校務，以加倍努力爭取師生信任。

獨／高教震撼彈 梁賡義、史維等十多位院士連署籲清大校長高為元引退

清華大學校長高為元續任爭議持續延燒。繼今年5月被爆出通過續任投票僅3天即赴美參加夏威夷大學校長遴選決選後，近日事件再掀波瀾。本報掌握，曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元當機立斷、主動辭職引退，以維護學校聲譽與團結。

「蒙頭做非江湖好漢」清大校長高為元誠信危機 張懋中推再確認投票

清華大學正深陷現任校長高為元的續任與誠信爭議僵局。中央研究院院士、前交通大學校長張懋中與香港科技大學前校長史維，從「機制程序」與「大局高度」提出觀點與策略。張懋中促回歸校務機制，拋上中下三策勉高為元「光明磊落」；史維則憂心強行投票恐讓爭議越演越烈，希望各方避免政治化角力，否則將對清華、甚至台灣高教造成非常沉重的打擊。

台大生忍不住才在浴室大號？友人稱患腸躁症 網轟：別汙名化

台大宿舍昨(23)日深夜傳出男一舍淋浴間遭人便溺，引發住宿生圍觀不滿，隨後有自稱當事人友人的網友透過Threads透露男大生長期患有腸躁症，需持續服藥，並強調「我相信他不是故意的」，希望大家對有特殊狀況的同學保留一些體諒。

國中校安人力增至2000人 教育部每年挹注12億、966校受惠

因應近年國民中學校園安全、學生偏差行為預防及輔導管教等工作日益增加，教育部表示，為進一步強化國民中學第一線校園安全及學生事務工作量能，自115年10月起辦理為期3年的「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至2000人，透過增置專責人力協助處理班級突發衝突事件，提供教師即時支援與堅實後盾，穩定教學現場支持人力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。