遇到危險怎麼做？弘光科大社區護理實習學生 教幼兒保護自己

弘光科技大學護理系學生在台中市西屯區衛生所社區護理實習期間，走入社區及校園，到泰安國小附設幼兒園「居家安全」健康教育活動。學生將護理專業知識轉化為適合幼兒理解的內容，透過活潑、生動及具互動性的方式，協助幼兒認識日常生活中常見的居家危險，並建立基本的安全觀念。

實習指導老師蘇慧容表示，這次衛教內容以幼兒的生活經驗為出發點，介紹居家環境中可能發生的危險，包括跌倒、燙傷、窗戶墜落風險、觸碰插座及尖銳物品等，引導幼兒思考「遇到危險時可以怎麼做」。實習學生透過情境表演、影片、問答及互動活動，加深幼兒對安全行為的印象，使健康教育不再只是單向的知識傳遞，而是讓幼兒在參與過程中學習辨識危險並保護自己。

活動中，幼兒踴躍回答問題，主動分享自己在家中的生活經驗，例如不能隨意碰觸廚房用品、不能靠近危險的窗戶區域，使用電器時需要有大人陪同等。

參與實習學生們分享說，原本認為居家安全是較容易說明的主題，但實際面對幼兒後才發現，如何將護理專業知識轉換成幼兒聽得懂、記得住的語言，是此次活動中重要的學習。從內容設計、教具準備到現場帶領，都需要考量幼兒的年齡、注意力及理解能力，並且依據孩子的反應隨時調整說明及互動方式。

學生們表示，過去在課堂上學習健康教育時，較著重於知識內容及衛教技巧，這次實際進入社區後，更能體會「以服務對象為中心」的重要性。面對幼兒時，除了使用簡短易懂的語句，也需要搭配表演、影片、動作及提問增加互動。當看到孩子能主動說出哪些行為可能造成危險，並進一步回答保護自己的方法時，也讓學生感受到健康教育所帶來的實際意義及成就感。

蘇慧容表示，透過此次社區護理實習，學生將課堂所學應用於實際健康促進活動，也從活動規劃、執行及與幼兒互動的過程中，培養溝通表達、團隊合作及臨場應變能力。

護理系實習生透過情境表演，加深幼兒對安全行為的印象。圖／弘光科大提供

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