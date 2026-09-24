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崑科大親師感恩會 國際生走秀獻唱謝師恩、校友宣布每年捐百萬元獎學金

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
開場走秀由國際生身穿特色服飾登場，展現崑山科大國際校園魅力。圖／校方提供
開場走秀由國際生身穿特色服飾登場，展現崑山科大國際校園魅力。圖／校方提供

崑山科大與校友總會趕在中秋連假前舉辦「教師節親師感恩茶會」，學校創辦人閔蓉蓉、董事長曾韋龍、校長李天祥以及校友與近百師生參與。現場有多國國際生穿特色服飾走秀獻唱，展現校園國際化與謝師恩情。

崑大表示，第12屆傑出校友、逢霖工業董事長劉逢源現場宣布每年慷慨捐贈100萬元設立「逢霖工業獎助學金」，以實際行動回饋母校、嘉惠學子，為今年的教師節增添無比溫馨與動人的敬師情誼。

校長李天祥致詞表示，現在老師非常辛苦，不僅要跟上AI智慧教學新趨勢，更面臨高度多元校園環境。目前全校外籍生已占三分之一，老師們除要克服語言教學障礙，尊重各國文化風俗，全力協助國際生融入生活與各項適應，也絲毫不忽略台籍生受教權益與教學品質。感謝全體師長憑藉高度專業與用心經營，建立極佳辦學口碑，吸引許多學生慕名而來。也特別感謝劉逢源董事長每年捐贈百萬成立獎助學金，及校友總會、時尚生活美學聯誼會等各界熱情參與，共同展現崑山科大多元國際化與蓬勃的產學能量。

國際學生參與成焦點，開場走秀由貝里斯、印度、索馬利蘭、史瓦帝尼、聖文森、格瑞那丁、泰國、菲律賓、越南、印尼等多國學生與在地生穿特色服飾登場，展現多元國際化校園活力。休閒旅遊與運動管理系第一屆海青班12菲律賓及3印尼同學獻唱明渠「百萬夢想」（A Million Dreams），感謝師長四年悉心教導與陪伴追夢。

印尼籍謝馨麗、菲律賓籍李富美演出後分別以中英文代表感謝發言，感謝學校與老師在異鄉學習過程中的鼓勵與照料，提供很好的學習和成長環境。

校方感謝視覺傳達設計系校友、欣榮藝術行銷創意總監戴邑靜操刀打造活動背板布置。茶點除餐飲系師生製作點心，更有多個餐飲系校友品牌包括王藝樺「多那之」、林庭聿「曉甄甜點工作室」、王昱婕「夢・理客製化千層」及「歐拉拉咖啡」等甜品茶點。

現場還有校友設品牌攤位：國貿系陳芮珊「閃耀吉彩」提供科技護眼體驗、國貿系鄭雅琪「良食草堂」帶來花生糖與芝麻糕等特色伴手禮、機械系陳清良「五朝港水產」展示新鮮水產與調理食品，國貿系卓鈴宜「金永發碾米廠」提供精選台灣米並料理供師長品嘗，展現校友以專業回饋母校的熱情。

現場安排「閃耀吉彩」、「良食草堂」、「五朝港水產」、「金永發碾米廠」等校友品牌攤位交流。圖／校方提供
現場安排「閃耀吉彩」、「良食草堂」、「五朝港水產」、「金永發碾米廠」等校友品牌攤位交流。圖／校方提供

崑山科大親師感恩茶會，校友與近百師生共聚一堂。圖／校方提供
崑山科大親師感恩茶會，校友與近百師生共聚一堂。圖／校方提供

休閒旅遊與運動管理系第一屆海青班學生大方獻唱「百萬夢想」（A Million Dreams）。圖／校方提供
休閒旅遊與運動管理系第一屆海青班學生大方獻唱「百萬夢想」（A Million Dreams）。圖／校方提供

傑出校友、逢霖工業公司董事長劉逢源(右)捐贈100萬元設立「逢霖工業獎助學金」，董事會董事長曾韋龍(左起)、校長李天祥、創辦人閔蓉蓉合影。圖／校方提供
傑出校友、逢霖工業公司董事長劉逢源(右)捐贈100萬元設立「逢霖工業獎助學金」，董事會董事長曾韋龍(左起)、校長李天祥、創辦人閔蓉蓉合影。圖／校方提供

校友代表向師長奉茶。圖／校方提供
校友代表向師長奉茶。圖／校方提供

學生代表向師長獻花。圖／校方提供
學生代表向師長獻花。圖／校方提供

時尚生活美學聯誼會會長王錦東、永景鋼鐵副董事長李燕瑟準備禮盒致贈師長以表達敬意。圖／校方提供
時尚生活美學聯誼會會長王錦東、永景鋼鐵副董事長李燕瑟準備禮盒致贈師長以表達敬意。圖／校方提供

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