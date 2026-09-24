崑科大親師感恩會 國際生走秀獻唱謝師恩、校友宣布每年捐百萬元獎學金

崑山科大與校友總會趕在中秋連假前舉辦「教師節親師感恩茶會」，學校創辦人閔蓉蓉、董事長曾韋龍、校長李天祥以及校友與近百師生參與。現場有多國國際生穿特色服飾走秀獻唱，展現校園國際化與謝師恩情。
崑大表示，第12屆傑出校友、逢霖工業董事長劉逢源現場宣布每年慷慨捐贈100萬元設立「逢霖工業獎助學金」，以實際行動回饋母校、嘉惠學子，為今年的教師節增添無比溫馨與動人的敬師情誼。
校長李天祥致詞表示，現在老師非常辛苦，不僅要跟上AI智慧教學新趨勢，更面臨高度多元校園環境。目前全校外籍生已占三分之一，老師們除要克服語言教學障礙，尊重各國文化風俗，全力協助國際生融入生活與各項適應，也絲毫不忽略台籍生受教權益與教學品質。感謝全體師長憑藉高度專業與用心經營，建立極佳辦學口碑，吸引許多學生慕名而來。也特別感謝劉逢源董事長每年捐贈百萬成立獎助學金，及校友總會、時尚生活美學聯誼會等各界熱情參與，共同展現崑山科大多元國際化與蓬勃的產學能量。
國際學生參與成焦點，開場走秀由貝里斯、印度、索馬利蘭、史瓦帝尼、聖文森、格瑞那丁、泰國、菲律賓、越南、印尼等多國學生與在地生穿特色服飾登場，展現多元國際化校園活力。休閒旅遊與運動管理系第一屆海青班12菲律賓及3印尼同學獻唱明渠「百萬夢想」（A Million Dreams），感謝師長四年悉心教導與陪伴追夢。
印尼籍謝馨麗、菲律賓籍李富美演出後分別以中英文代表感謝發言，感謝學校與老師在異鄉學習過程中的鼓勵與照料，提供很好的學習和成長環境。
校方感謝視覺傳達設計系校友、欣榮藝術行銷創意總監戴邑靜操刀打造活動背板布置。茶點除餐飲系師生製作點心，更有多個餐飲系校友品牌包括王藝樺「多那之」、林庭聿「曉甄甜點工作室」、王昱婕「夢・理客製化千層」及「歐拉拉咖啡」等甜品茶點。
現場還有校友設品牌攤位：國貿系陳芮珊「閃耀吉彩」提供科技護眼體驗、國貿系鄭雅琪「良食草堂」帶來花生糖與芝麻糕等特色伴手禮、機械系陳清良「五朝港水產」展示新鮮水產與調理食品，國貿系卓鈴宜「金永發碾米廠」提供精選台灣米並料理供師長品嘗，展現校友以專業回饋母校的熱情。
曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多名院士共同發起連署，公開呼籲清大校長高為元主動引退，為續任後求職一事負責。梁賡義今天出面說明，他表示，清大校務委員、監督委員會等將有所動作，已和高為元分析，引退辭職是最好的方式，高為元應自己決定。
國立清華大學校長高為元日前被爆出甫通過校長續任投票，後三天即赴美國夏威夷大學馬諾阿分校參加校長遴選決選。中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元主動辭職引退，清大今天表示，高為元已深知事件引發的疑慮，將持續推動校務，以加倍努力爭取師生信任。
清華大學校長高為元續任爭議持續延燒。繼今年5月被爆出通過續任投票僅3天即赴美參加夏威夷大學校長遴選決選後，近日事件再掀波瀾。本報掌握，曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元當機立斷、主動辭職引退，以維護學校聲譽與團結。
清華大學正深陷現任校長高為元的續任與誠信爭議僵局。中央研究院院士、前交通大學校長張懋中與香港科技大學前校長史維，從「機制程序」與「大局高度」提出觀點與策略。張懋中促回歸校務機制，拋上中下三策勉高為元「光明磊落」；史維則憂心強行投票恐讓爭議越演越烈，希望各方避免政治化角力，否則將對清華、甚至台灣高教造成非常沉重的打擊。
台大宿舍昨(23)日深夜傳出男一舍淋浴間遭人便溺，引發住宿生圍觀不滿，隨後有自稱當事人友人的網友透過Threads透露男大生長期患有腸躁症，需持續服藥，並強調「我相信他不是故意的」，希望大家對有特殊狀況的同學保留一些體諒。
因應近年國民中學校園安全、學生偏差行為預防及輔導管教等工作日益增加，教育部表示，為進一步強化國民中學第一線校園安全及學生事務工作量能，自115年10月起辦理為期3年的「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至2000人，透過增置專責人力協助處理班級突發衝突事件，提供教師即時支援與堅實後盾，穩定教學現場支持人力。
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