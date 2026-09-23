高科大研發水下載具結構智慧監測系統 提升作業安全性

海委會透過「海洋科技專案」補助高科大研發水下載具結構智慧監測系統，降低水下任務突發失效風險及縮減維運成本，提升水下載具作業安全性，展現深海關鍵科技自主研發能量。

海洋委員會今天透過新聞稿說明，國立高雄科技大學針對水下載具在深海長時間作業時，壓力殼結構狀態難以即時掌握的痛點，研究出兼具高精度、高耐受度與永續環保的智慧監測技術。

海委會表示，研究成果可降低水下任務突發失效風險達90％以上，並縮減維運成本約30％。該系統成果未來可應用於水下載具壓力殼即時結構監測，並能跨域擴展至離岸風電水下設施巡檢與監測。

海委會提到，在結構監測與智慧維護方面，水下載具於深海承受巨大水壓，以往受限於線路繁瑣，難以即時掌握外殼狀態，而高科大團隊導入「物理感知人工智慧」技術，突破傳統監測限制。

海委會表示，在關鍵位置安裝光纖感測器，系統就能即時推算出整顆壓力殼的3D受力與變形雲圖，並透過電腦端的數位孿生模型即時辨識受損位置，而AI則能預估結構剩餘壽命，讓維修作業從過去「定期維修」，轉為「依結構健康狀態隨時維護」，提升作業安全與維運效率。

在材料與防護技術上，系統導入「綠色海洋科技」，以無毒仿生塗層替代傳統重金屬防污漆，防止生物附著且不破壞生態，落實聯合國海洋保育目標，同時開發抗高壓封裝與「EPS」仿生防腐蝕塗層，使感測器通過高壓艙測試與300公尺深度實海驗證，克服強電磁干擾與生物附著問題。

海委會表示，該研究成果奠定台灣水下科技自主研發能量，提升水下載具作業安全性，海委會將持續結合產學研界跨域合作，帶動台灣海洋產業邁向智慧化、永續與高附加價值。

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